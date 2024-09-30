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Наполи планирует продлить контракт с Кварацхелией

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Наполи планирует продлить контракт с Кварацхелией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" планирует продлить сотрудничество со своим левым вингером Хвичей Кварацхелией.

Как сообщает издание Football Italia, переговоры между клубом и футболистом продолжаются уже несколько месяцев, а в ближайшие недели состоится новый раунд переговоров.

Напомним, что текущий контракт 21-летнего вингера с "Наполи" рассчитан до 30 июня 2027 года. Хвича в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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Наполи Хвича Кварацхелия
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Daniel888 (Mariupol)
30.09.2024 в 20:38
Йому 23 роки , що за "інтелектуали " новини пишуть
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0
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Комментарии 1
Daniel888 (Mariupol)
30.09.2024 в 20:38
Йому 23 роки , що за "інтелектуали " новини пишуть
Ответить
0
0

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