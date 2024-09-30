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Наполи планирует продлить контракт с Кварацхелией
Неаполитанский клуб готов предложить грузинскому вингеру новый договор
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" планирует продлить сотрудничество со своим левым вингером Хвичей Кварацхелией.
Как сообщает издание Football Italia, переговоры между клубом и футболистом продолжаются уже несколько месяцев, а в ближайшие недели состоится новый раунд переговоров.
Напомним, что текущий контракт 21-летнего вингера с "Наполи" рассчитан до 30 июня 2027 года. Хвича в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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Daniel888 (Mariupol)
30.09.2024 в 20:38
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