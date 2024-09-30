Наполи планирует продлить контракт с Кварацхелией

"Наполи" планирует продлить сотрудничество со своим левым вингером Хвичей Кварацхелией.

Как сообщает издание Football Italia, переговоры между клубом и футболистом продолжаются уже несколько месяцев, а в ближайшие недели состоится новый раунд переговоров.

Напомним, что текущий контракт 21-летнего вингера с "Наполи" рассчитан до 30 июня 2027 года. Хвича в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.