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Удинезе подпишет контракт с бывшим защитником Зальцбурга - Инсайдер

Италия

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Удинезе подпишет контракт с бывшим защитником Зальцбурга - Инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник Умар Соле, который недавно покинул австрийский "РБ Зальцбург", подпишет контракт с "Удинезе" как свободный агент. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Как пишет инсайдер, все документы уже подписаны, официальное заявление будет опубликовано на этой неделе, если все пойдет по плану.

Детали потенциального контракта пока не разглашаются.

Добавим, что сейчас Тransfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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