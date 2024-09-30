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Скандал вокруг Интера: Индзаги подозревают в связях с ультрас
Скандал набирает обороты
Getty Images/Global Images Ukraine
Как оказалось из прослушивания телефонных разговоров, Индзаги общался с одним из арестованных ультрас "Интера" Марко Фердико по обеспечению дополнительных билетов на финал Кубка Италии 2023 года. Фердико, который имеет связи с мафиозными кланами, угрожал забастовкой болельщиков, если его требования не будут выполнены.
Тренер "Интера" сказал ультрас, что обратится к руководству клуба с этим вопросом. Однако сам факт общения Индзаги с представителем организованной преступности вызывает серьезные вопросы относительно его роли в этой истории.
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