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Леау: С самого первого дня Фонсека говорил со мной не о голах или ассистах, а про оборонительную работу

Италия

Специалист призвал работать соотечественника над недостатками

Леау: С самого первого дня Фонсека говорил со мной не о голах или ассистах, а про оборонительную работу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Милана" Рафаэль Леау рассказал о сотрудничестве с новым главным тренером Паулу Фонсекой.

"С самого первого дня тренер не говорил со мной о голах или ассистах. Больше концентрировался на оборонительной работе.

Он помогает мне стать лучше. Даже когда мы ехали сюда, он показывал мне пару видео в машине.

Он показал мне моменты работы без мяча, как занимать позицию для прыжка на подборах... Больше оборонительных аспектов", - приводит слова Леау Football Italia.

Сегодня "Милан" на выезде сыграет против "Байера". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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