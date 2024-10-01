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Леау: С самого первого дня Фонсека говорил со мной не о голах или ассистах, а про оборонительную работу
Специалист призвал работать соотечественника над недостатками
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Милана" Рафаэль Леау рассказал о сотрудничестве с новым главным тренером Паулу Фонсекой.
"С самого первого дня тренер не говорил со мной о голах или ассистах. Больше концентрировался на оборонительной работе.
Он помогает мне стать лучше. Даже когда мы ехали сюда, он показывал мне пару видео в машине.
Он показал мне моменты работы без мяча, как занимать позицию для прыжка на подборах... Больше оборонительных аспектов", - приводит слова Леау Football Italia.
Сегодня "Милан" на выезде сыграет против "Байера". Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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