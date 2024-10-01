Леау: С самого первого дня Фонсека говорил со мной не о голах или ассистах, а про оборонительную работу

Левый вингер "Милана" Рафаэль Леау рассказал о сотрудничестве с новым главным тренером Паулу Фонсекой.

"С самого первого дня тренер не говорил со мной о голах или ассистах. Больше концентрировался на оборонительной работе.

Он помогает мне стать лучше. Даже когда мы ехали сюда, он показывал мне пару видео в машине.

Он показал мне моменты работы без мяча, как занимать позицию для прыжка на подборах... Больше оборонительных аспектов", - приводит слова Леау Football Italia.