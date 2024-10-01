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Расследование связей ультраса Интера и Милана с мафией ставит под угрозу автономию миланских клубов
Ситуация набирает обороты
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani
Итальянские СМИ сообщают, что если руководство "Интера" и "Милана" не сможет доказать, что полностью разорвало все связи с арестованными ультрас, клубы могут быть переданы под контроль независимой стороны.
Напомним, что правоохранители выяснили, что ультрас оказывали давление на руководство клубов, в частности, требовали билеты на матчи и влияли на трансферную политику.
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