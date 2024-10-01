Гранды вернулись. Итоги шестого тура Серии А

Милан - Лечче 3:0

Удинезе - Интер 2:3

Дженоа - Ювентус 0:3

Рома - Венеция 2:1

Наполи - Монца 2:0

Комо - Эллас Верона 3:2

Торино - Лацио 2:3

Эмполи - Фиорентина 0:0

Болонья - Аталанта 1:1

Парма - Кальяри 2:3

В шестом туре Серии А ожидался прорыв грандов. Во-первых, сколько можно тянуть? Во-вторых, участники Лиги Чемпионов и Лиги Конференций посреди недели не играли, так что могли отдохнуть и хорошо подготовиться. А большинство остальных как раз играли - в Кубке Италии, и для неграндов такая нагрузка непривычна и тяжела.

Вот в итоге и получилось, что почти все гранды победили. Получилось, что впервые с 31-го тура предыдущего сезона "Интер", "Ювентус" и "Милан" победили синхронно в одном туре. Получилось, что турнирную таблицу возглавили "Наполи", "Ювентус", "Милан" и "Интер". В то время, как после предыдущего тура лидером был "Торино", а с ним в Топ-5 шли "Удинезе" и "Эмполи".

"Интер", "Ювентус", "Милан"

В Удине "Интер" ехал после экстренной беседы руководства клуба с главным тренером, в ощущениях тревоги и кризиса. Симоне Индзаги признал, что в Миланском дерби команда не отнеслась к игре как следует, не была собранна, не играла как команда. Также была заметна ее усталость еще в Монце.

Претензии к ней остались. Два пропущенных во втором матче подряд и в третьем в сезоне, третий матч подряд и четвертый в сезоне с пропущенным после 80-ой минуте. Забитые мячи в начале обоих таймов и в самой концовке первого, причем при слишком уж пассивной обороне соперника.

Вместе с тем, три забитых, победа в городе, где выиграл лишь два из четырех предыдущих матчей, вторая победа в гостях против всех в шести последних матчах, первый гол Лаутаро Мартинеса в сезоне, и сразу же второй, быстрый гол замены травмированного Николо Бареллы Давиде Фраттези, ассисты обоих латералей - Димарко и Дармиана - хороших новостей немало.

Индзаги игра очень понравилась, особенно в первом тайме, он говорил о "фантастическом" выступлении, заявлял, что был уверен в возвращении игроков, в том, что соберутся, сыграют мощно и добудут заслуженную победу. Хотя и указывал на не лучшую реализацию, непозволительные ошибки в обороне и три пропущенных от ударов головой в сезоне.

В "Ювентусе" ничего экстренного не было, наоборот - Тьяго Мотта всеми силами сохранял спокойствие, заявлял, что команда на правильном пути, играет правильно, прижимает соперников к их воротам, доминирует. Но все же три нулевые ничьи в Серии А подряд впервые с 1992-го года настораживали. Как и худшее начало сезона там по забитым мячам с 2014/15.

Все это было подтверждено совершенно унылым таймом в духе шести предыдущих в лиге. Несмотря на 67 процентов владения мячом туринцев. "Дженоа", уже игравшая вничью в этом сезоне с "Интером" и "Ромой", подтверждала свою репутацию грозы грандов. Даже на пустом стадионе. А прорыв в начале второго тайма начался с откровенной "волейбольной" игры рукой воспитанника "Юве" Де Винтера в своей штрафной.

И все же прорыв состоялся. Достигнут третий 3:0 в сезоне. Критикуемый Душан Влахович забил во втором матче из семи в сезоне во всех турнирах, и вновь дубль. Замены Кефрен Тюрам и Консейсау сделали гол. Оборона не пропустила в седьмом матче лиги подряд, а это рекорд клуба последних 30-ти лет. Так что Мотта мог говорить о смене тактики перемещением вингеров ближе к центру во втором тайме, использовании пространства, когда соперник раскрылся после пропущенного.

"Милан" забил три мяча за пять минут в концовке первого тайма и на этом закончил. А до этого серьезно уступал "Лечче" по игре (1:6 по ударам по воротам), выглядел заторможенным. Таким, как в первых матчах сезона. Возможно, эйфория после дерби, которую Паулу Фонсека усиленно пытался сбить, говоря, что о дерби нужно поскорее забыть, влияла.

Здесь также помог "стандарт". Навес со штрафного с фланга на Морату. Далее - комбинация Тео Эрнандеса и критикуемого Леау (Тео сравнялся с рекордом Паоло Мальдини по голам защитников за "Милан"), далее - добивание лучшего игрока команды на старте сезона Пулишича. И потому Фонсека может говорить об эволюции команды, нахождении своего пути. Возможно, она и вправду нашла с тактической схемой 4-4-2.

Впервые с шестого апреля "Милан" выиграл два и три матча лиги подряд. Не пропустил во втором из 11-ти последних матчей на всех полях во всех турнирах, победил в третьем домашнем из семи последних в лиге.

"Наполи"

Тем временем, впервые в истории Серии А в шести первых турах сезона турнирную таблицу возглавляли шесть разных команд. Шестым стал "Наполи" и он как раз способен не позволить седьмого по крайней мере в седьмом туре. Команда Антонио Конте набрала ход, стала сильной, монолитной, как и ожидалось от работы с таким специалистом. Она как раз играла посреди недели, в Кубке, но не позволила себе просесть из-за этого.

Немного все же она просела. Второй тайм против "Монцы" отыграв пассивно, возле своих ворот, с недостатком агрессии и скорости. Но оборонялась четко, позволив лишь один удар в створ ворот Каприле и выйдя на три матча лиги и четыре во всех турнирах подряд без пропущенных. А в первом тайме сносила соперника и, хотя нанесла всего два удара в створ ворот, оба реализовала. Победа на классе.

Конте яростно отбивался от вопросов о Скудетто, говоря о реконструкции, о стоянии ногами твердо на земле без полетов фантазии. Признал, что пришлось попотеть в матче, хвалил команду за сплоченность и жертвенность.

"Рома" и "Лацио"

Римские клубы как раз играли посреди недели в Еврокубках. В Лиге Европы. "Лацио" легко переиграл киевское "Динамо" на выезде и выглядел легко в матче Серии А против "Торино". Легко не в смысле легкости матча, ни в коем случае. А в смысле легковесности, скорости, движения. "Рома" же играла дома очень тяжелый матч против "Атлетик" Бильбао, потеряла победу на 85-ой минуте и затем выглядела очень тяжело дома в лиге против новичка.

"Лацио" пропустил четыре мяча в сезоне до девятой минуты, но и начал забивать в такие. Во втором матче подряд во всех турнирах. Затем четко защищался. А во втором тайме, гораздо более ярком от обеих команд, подопечные Марко Барони доказали свою силу в быстрых атаках на просторе. Забив и в концовке голом и ассистом замен.

Левый защитник Тавареш с четвертым ассистом в сезоне во всех турнирах, форвард Диа с пятью голами.

"Торино" же потерял первое место, пропустив пятый гол в сезоне после 88-ой минуты, именно в такой момент проиграл дома в лиге впервые за девять матчей. Его тренер в предыдущих трех сезонах Иван Юрич часто обвинял игроков в отсутствии характера. С Паоло Ваноли характера вряд ли прибавилось.

Если судить по матчу против "Венеции", характера прибавилось у "Ромы". После неудачного первого тайма и недостаточного улучшения в первой половине второго она все же вернулась, добавила и устроила камбек. Пусть и благодаря огромному рикошету при дальнем ударе, а также угловому. Правда, она должна понять, что гордиться в целом такой игрой нечего, уж слишком разобранной и заторможенной выглядела большую часть матча. "Венеция" могла решить все еще в начале второго тайма.

Здесь важно отметить, что с первых минут матч начинал лишь один из четырех лучших атакеров команды с начала сезона - Артем Довбик. Пауло Дибала был травмирован, а Томмазо Бальданци и Никколо Писилли получили отдых. Двое последних вышли на поле во втором тайме, принесли много энергии, а последний забил. Также забил Кристанте с паса Лоренцо Пеллегрини, а обоих болельщики сейчас сильно критикуют и освистывают.

Юрич признал неорганизованную игру и много пропущенных контратак в первом тайме, но с удивлением отметил большую свежесть во втором. Признал, что часть игроков сыграла ниже своего уровня и что в плане качества этот матч был хуже, чем два его первых в каденции, но был очень рад характеру игроков. Отметил и полезность отказа во втором тайме от третьего центрального защитника. Барони же признал проблемы в обороне, но очень доволен атакой, работоспособностью и желанием игроков.

"Аталанта", "Болонья", "Фиорентина"

Три команды не играли посреди недели, но не сумели этим воспользоваться. Оправдания у них есть. "Болонья" и "Аталанта" играли друг против друга, во встрече участников Лиги Чемпионов. "Фиорентина" играла Тосканское дерби, которое не выиграла уже в пятый раз подряд. Но все же все могли создать больше, могли играть интенсивнее. Последняя даже ни разу не попала в створ ворот, и непонятно, почему Раффаэле Палладино считает, что потеряла два очка.

"Болонья" потеряла два очка, ведь удерживала победу до 90-ой минуты. "Аталанта" потеряла, ведь, играя против десятерых игроков почти целый второй тайм, забила лишь один и на 90-ой минуте. Но ведь первая столько держалась под давлением (счет второго тайма по ударам по воротам в итоге достиг 1:12, по владению мячом - 26:74), вторая избежала поражения в гостях и серии из двух в лиге, ее оборона, худшая в лиге до этого матча, пропустила лишь однажды и выглядела организованной.

На счету трех команд, указанных в подзаголовке, лишь четыре победы в 23-ех матчах с начала сезона вместе (не считая серии пенальти). Причем две из них добыты в концовках матчей. Потому все трое и выглядят середняками.

Другие

Пять туров правления неграндов завершились. Возможно, они еще вернутся, и очень скоро, но в шестом туре потерпели почти полное поражение. "Лечче" и "Дженоа" очень хорошо держались, но напропускали голы подряд, "Удинезе" пропустил трижды в решающие минуты, "Венеция" упустила такой успешный матч. "Монца" пропустила по максимуму, а из доминирования создала минимум.

Отличился лишь "Эмполи", сковав "Фиорентину" и создав единственный удар в створ ворот в матче. Еще и непростой. "Синие" впервые в своей истории в Серии А без поражений в шести первых турах. Причем с тремя 0:0.

Очень важные победы одержали "Комо" и "Кальяри". Первый не позволил себе расслабиться после громкой победы над "Аталантой", второй победой в гостях выкарабкался с последнего места. Причем оба забили решающие голы на 88-89 минутах. А их жертвы - "Верона" и "Парма" - начали сезон громкими победами над грандами, но уже катятся вниз, проигрывая командам своего калибра.

Лучший игрок тура - Лаутаро Мартинес ("Интер"). Проснулся очень вовремя

Прорыв тура - "Наполи". Первый

Разочарования тура - негранды. Необязательные поражения

Лучший вратарь тура - Миле Свилар ("Рома"). Спасал от разгрома перед камбеком

Лучший тренер тура - Антонио Конте ("Наполи"). Первый

1 "Наполи" 6 4 1 1 11-4 13 2 "Ювентус" 6 3 3 0 9-0 12 3 "Милан" 6 3 2 1 14-7 11 4 "Интер" 6 3 2 1 13-7 11 5 "Торино" 6 3 2 1 10-8 11 6 "Эмполи" 6 2 4 0 5-2 10 7 "Лацио" 6 3 1 2 12-10 10 8 "Удинезе" 6 3 1 2 9-10 10 9 Рома 6 2 3 1 7-4 9 10 Комо 6 2 2 2 9-11 8 11 "Фиорентина" 6 1 4 1 7-7 7 12 "Аталанта" 6 2 1 3 11-12 7 13 "Болонья" 6 1 4 1 7-9 7 14 Верона 6 2 0 4 10-11 6 15 "Парма" 6 1 2 3 10-12 5 16 "Кальяри" 6 1 2 3 4-10 5 17 "Дженоа" 6 1 2 3 4-10 5 18 Лечче 6 1 2 3 3-11 5 19 Венеция 6 1 1 4 4-10 4 20 Монца 6 0 3 3 4-8 3

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