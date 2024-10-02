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Гасперини оштрафован на 10 тысяч евро за провокационный жест

Италия
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Гасперини оштрафован на 10 тысяч евро за провокационный жест

ANSA

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини получил штраф в 10 тысяч евро, сообщает Corriere Dello Sport. Специалист был наказан за поведение во время матча 6-го тура Серии А против "Болоньи".

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"Королева провинциалов" в конце матча пропустила гол, после чего Гасперини продемонстрировал провокационный жест болельщикам "фельсиней" у своей тренерской скамьи.

"Бергамаски" занимают 12-ю строчку в Серии А. "Оробичи" набрали 7 очков в 6 матчах. В субботу в рамках очередного тура итальянского первенства "ла деа" будет принимать "Дженоа".

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)
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Источник:
Сorriere Dello Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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