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Тренер Наполи прокомментировал упоминание своего имени в скандале с ультрас Интера и Милана
Специалист удивлен, что его имя упоминали ультрас
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Антонио Конте, главный тренер "Наполи", высказался относительно недавних арестов ультрас миланских клубов "Интера" и "Милана" и упоминаний своего имени в разговорах арестованных.
"Я ничего не могу с этим сделать, - улыбнулся в ответ специалист. "Если бы я имел прямую связь с этими людьми, то это было бы серьезно, но я их не знаю. Я читал об арестах, я не очень хорошо разобрался в этой ситуации, поэтому трудно высказывать свое мнение, не зная полной картинки".
Напомним, что ранее итальянская полиция провела масштабную операцию, в результате которой были арестованы 19 человек. Благодаря прослушиванию телефонных разговоров стало известно, что некоторые известные футболисты и тренеры имели контакты с этими людьми.
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