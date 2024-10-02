Тренер Наполи прокомментировал упоминание своего имени в скандале с ультрас Интера и Милана

Антонио Конте, главный тренер "Наполи", высказался относительно недавних арестов ультрас миланских клубов "Интера" и "Милана" и упоминаний своего имени в разговорах арестованных.

"Я ничего не могу с этим сделать, - улыбнулся в ответ специалист. "Если бы я имел прямую связь с этими людьми, то это было бы серьезно, но я их не знаю. Я читал об арестах, я не очень хорошо разобрался в этой ситуации, поэтому трудно высказывать свое мнение, не зная полной картинки".