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Милик снова выбыл на длительный срок: Ювентус потерял своего форварда
Плохие новости для команды
Фото: juventus.com
Польскому нападающему "Ювентуса" Аркадиушу Милику снова сделали операцию из-за травмы колена.
Как сообщает официальный сайт клуба, футболисту сделали артроскопическое зашивание медиального мениска левого колена. Сроки восстановления Милика пока что неизвестны.
Напомним, что Аркадиуш уже пропустил чемпионат Европы-2024 из-за похожей травмы, полученной в июне этого года.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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