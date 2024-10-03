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Ключевой защитник Ювентуса вылетел до конца сезона

Италия

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Ключевой защитник Ювентуса вылетел до конца сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильский защитник "Ювентуса" Глейсон Бремер получил травму в первой половине встречи с "Лейпцигом" (3:2) в Лиге чемпионов, из-за чего был заменен уже на шестой минуте.

По данным журналиста Мирко Николино, 27-летний футболист порвал переднюю крестообразную связку с вовлечением мениска и пропустит остаток сезона.

Бремер выступает за "Ювентус" с 2022 года. С тех пор Глейсон провёл за "бьянконери" 91 матч, отметившись 8 голами и 1 ассистом.

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Ювентус (Турин) травма Глейсон Бремер
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Источник:
Mirko Nicolino
Опубликовал: Александр Бураков
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