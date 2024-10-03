Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой защитник Ювентуса вылетел до конца сезона
Подобных новостей становится всё больше
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский защитник "Ювентуса" Глейсон Бремер получил травму в первой половине встречи с "Лейпцигом" (3:2) в Лиге чемпионов, из-за чего был заменен уже на шестой минуте.
По данным журналиста Мирко Николино, 27-летний футболист порвал переднюю крестообразную связку с вовлечением мениска и пропустит остаток сезона.
Бремер выступает за "Ювентус" с 2022 года. С тех пор Глейсон провёл за "бьянконери" 91 матч, отметившись 8 голами и 1 ассистом.
???? Legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: stagione praticamente finita per #Bremer ????. Forza Gleison! pic.twitter.com/H93vF1IPlQ— Mirko Nicolino (@mirkonicolino) October 3, 2024
Популярное сейчас
- Жирона установила необычный антирекорд Лиги чемпионов
- Месси, Суарес, Бускетс и Альба сделали совместное фото с трофеем МЛС
- Спортивный врач оценил сроки восстановления Цыганкова
- Машина застряла в болоте. Наши за границей. Италия
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО