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38-летний Рамос может перейти в топ-клуб Серии А
Серхио может остаться в европейском футболе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" рассматривает возможность подписания испанского защитника Серхио Рамоса.
Как сообщает Tuttosport, туринский клуб видит в 38-летнем футболисте замену для Глейсона Бремера, который выбыл до конца сезона из-за травмы передней крестообразной связки.
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Ранее об интересе к кандидатуре Серхио сообщалось со стороны клубов из США, Саудовской Аравии и Египта.
В течение своей карьеры Рамос выступал за "Севилью", "Реал Мадрид" и "Пари Сен-Жермен".
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