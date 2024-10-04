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38-летний Рамос может перейти в топ-клуб Серии А

Италия

Серхио может остаться в европейском футболе

38-летний Рамос может перейти в топ-клуб Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" рассматривает возможность подписания испанского защитника Серхио Рамоса.

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб видит в 38-летнем футболисте замену для Глейсона Бремера, который выбыл до конца сезона из-за травмы передней крестообразной связки.

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Ранее об интересе к кандидатуре Серхио сообщалось со стороны клубов из США, Саудовской Аравии и Египта.

В течение своей карьеры Рамос выступал за "Севилью", "Реал Мадрид" и "Пари Сен-Жермен".

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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Александр Бураков
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