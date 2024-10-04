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Вингер Ювентуса выбыл почти на месяц из-за травмы

Италия

Гонсалес получил повреждение в матче против РБ Лейпцига

Вингер Ювентуса выбыл почти на месяц из-за травмы

transfermarkt

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Нико Гонсалес, правый вингер "Ювентуса" получил повреждение прямой мышцы бедра во время матча Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг".

Ожидается, что футболист выбыл почти на месяц. Игрок пропустит несколько важных матчей, в том числе игру против "Кальяри" в Серии А и не присоединится к национальной сборной Аргентины в квалификационном раунде на ЧМ. Есть вероятность, что Нико также не будет играть против "Лацио".

Гонсалес в текущем сезоне сыграл 6 матчей за "Ювентус", в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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