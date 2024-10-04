Вингер Ювентуса выбыл почти на месяц из-за травмы

Нико Гонсалес, правый вингер "Ювентуса" получил повреждение прямой мышцы бедра во время матча Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг".

Ожидается, что футболист выбыл почти на месяц. Игрок пропустит несколько важных матчей, в том числе игру против "Кальяри" в Серии А и не присоединится к национальной сборной Аргентины в квалификационном раунде на ЧМ. Есть вероятность, что Нико также не будет играть против "Лацио".

Гонсалес в текущем сезоне сыграл 6 матчей за "Ювентус", в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.