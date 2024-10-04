"Мы спокойны". Спортивный директор Наполи высказался о будущем Кварацхелии

Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна рассказал, что клуб ведет переговоры о продлении сотрудничества с левым вингером Хвичей Кварацхелией.

"Никакой спешки, на нас не давят, поскольку у него есть еще три года по действующему контракту. Мы спокойны и ведем переговоры", - сказал Манна.

Добавим, что Хвича в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.