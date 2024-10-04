  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Мы спокойны". Спортивный директор Наполи высказался о будущем Кварацхелии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы спокойны". Спортивный директор Наполи высказался о будущем Кварацхелии

Италия
Обновлено

Клуб ведет переговоры с игроком

"Мы спокойны". Спортивный директор Наполи высказался о будущем Кварацхелии

forbes

Новина українською

Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна рассказал, что клуб ведет переговоры о продлении сотрудничества с левым вингером Хвичей Кварацхелией.

"Никакой спешки, на нас не давят, поскольку у него есть еще три года по действующему контракту. Мы спокойны и ведем переговоры", - сказал Манна.

Добавим, что Хвича в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Читайте такжеАталанта для Шахтера, Хоффенхайм и Кривбасс для Динамо. Расписание футбола на 30 сентября – 6 октября
По теме
yellow-arrow
Дисквалификация Погба сокращена. Известно, когда Поль вернется к игре
yellow-arrow
Конкурент Артема Довбика подпишет новый контракт с Ромой
yellow-arrow
Вингер Ювентуса выбыл почти на месяц из-за травмы
Наполи Хвича Кварацхелия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости