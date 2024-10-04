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"Мы спокойны". Спортивный директор Наполи высказался о будущем Кварацхелии
Клуб ведет переговоры с игроком
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Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна рассказал, что клуб ведет переговоры о продлении сотрудничества с левым вингером Хвичей Кварацхелией.
"Никакой спешки, на нас не давят, поскольку у него есть еще три года по действующему контракту. Мы спокойны и ведем переговоры", - сказал Манна.
Добавим, что Хвича в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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