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Дисквалификация Погба сокращена. Известно, когда Поль вернется к игре

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Дисквалификация Погба сокращена. Известно, когда Поль вернется к игре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный полузащитник "Ювентуса" Поль Погба вернется к игре быстрее, чем ожидалось.

Срок дисквалификации француза, связанный с нарушением антидопинговых правил, был сокращен с четырех лет до 18 месяцев после поданной апелляции стороной игрока в Спортивный арбитражный суд (CAS). Также его первоначальный штраф в размере 5 тысяч евро был отменен. Об этом сообщило издание Sky Sports.

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Погба вернется к тренировкам с "Ювентусом" в январе 2025 года, а начнет играть за "бьянконери" уже в марте. Пока неизвестно, какой будет реакция клуба, поскольку недавно появлялись сообщения о том, что руководство команды якобы будет готово разорвать контракт с Погба, если его апелляция будет отклонена.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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