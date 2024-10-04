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Конкурент Артема Довбика подпишет новый контракт с Ромой
Соглашение является неизбежным (с)
Фото: Per Sempre Calcio
Эльдор Шомуродов и "Рома" пришли к соглашению о подписании нового контракта. Об этом сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Relevo Маттео Моретто.
"Соглашение является неизбежным", — подчеркнул Романо у себя в Твиттере. Спортивный директор римлян Флоран Гизольфи и представители Шомуродова работают над согласованием всех деталей относительно нового соглашения, которое будет рассчитано до июня 2027 года.
Посреди этой недели 29-летний Эльдор Шомуродов вышел в старте на матч против шведского "Эльфсборга" в Лиге Европы. Тренер "Ромы" Игорь Юрич провел ротацию в игре против более слабого соперника, дав отдых лидерам команды. Артем Довбик появился на поле во втором тайме, украинец голевыми действиями, к сожалению, не отличился.
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