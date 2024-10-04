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Конкурент Артема Довбика подпишет новый контракт с Ромой

Италия
Обновлено

Соглашение является неизбежным (с)

Конкурент Артема Довбика подпишет новый контракт с Ромой

Фото: Per Sempre Calcio

Новина українською

Эльдор Шомуродов и "Рома" пришли к соглашению о подписании нового контракта. Об этом сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Relevo Маттео Моретто.

"Соглашение является неизбежным", — подчеркнул Романо у себя в Твиттере. Спортивный директор римлян Флоран Гизольфи и представители Шомуродова работают над согласованием всех деталей относительно нового соглашения, которое будет рассчитано до июня 2027 года.

Посреди этой недели 29-летний Эльдор Шомуродов вышел в старте на матч против шведского "Эльфсборга" в Лиге Европы. Тренер "Ромы" Игорь Юрич провел ротацию в игре против более слабого соперника, дав отдых лидерам команды. Артем Довбик появился на поле во втором тайме, украинец голевыми действиями, к сожалению, не отличился.

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Артем Довбик Рома Эльдор Шомуродов
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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