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Клуб Руслана Малиновского выставлен на продажу

Италия

Легендарный итальянский клуб может сменить владельца

Клуб Руслана Малиновского выставлен на продажу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор "Дженоа" Андрес Бласкес рассказал, что клуб выставлен на продажу вместе с другими командами, входящими в компанию 777 Football Group.

"Есть по меньшей мере три или четыре группы, которые проявили интерес, и видят в "Дженоа" хорошую возможность для инвестиций", - отметил Бласкес. По его словам, инвесторов привлекает улучшенная экономическая ситуация в клубе, по сравнению с тем временем, когда 777 Football Group приобрела команду.

Добавим, что кроме "Дженоа" в холдинг 777 Football Group входят такие команды как: "Стандард", "Васку да Гама", "Герта" и "Ред Стар".

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Источник:
Sport Face
Опубликовал: Екатерина Власова
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