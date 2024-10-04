Клуб Руслана Малиновского выставлен на продажу

Генеральный директор "Дженоа" Андрес Бласкес рассказал, что клуб выставлен на продажу вместе с другими командами, входящими в компанию 777 Football Group.

"Есть по меньшей мере три или четыре группы, которые проявили интерес, и видят в "Дженоа" хорошую возможность для инвестиций", - отметил Бласкес. По его словам, инвесторов привлекает улучшенная экономическая ситуация в клубе, по сравнению с тем временем, когда 777 Football Group приобрела команду.

Добавим, что кроме "Дженоа" в холдинг 777 Football Group входят такие команды как: "Стандард", "Васку да Гама", "Герта" и "Ред Стар".