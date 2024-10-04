Серия А. Наполи стал первым, кто удержался на первом месте

Серия А. Седьмой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Комо" 3:1

Голы: МакТоминей 1, Лукаку 53 (пен.), Нерес 86 - Стрефецца 43

"Наполи": Каприле, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера (Спинаццола 88), Лоботка (Гилмор 90+1), Ангисса, МакТоминей, Политано (Мадзокки 80), Лукаку (Симеоне 88), Кварацхелия (Нерес 79)

"Комо": Аудеро, ван дер Бремпт (Энгельхардт 84), А. Доссена, Кемпф, Морено (Сала 90+1), Серхи Роберто, Перроне, Стрефецца (Белотти 84), Пас, Фадера (Верди 68), Кутроне (Габриэллони 90+1)

Предупреждения: Буонджорно 59 - Стрефецца 59

Главный арбитр: Эрманно Феличиани

Впервые в истории в первых шести турах первое место в турнирной таблице Серии А занимали шесть разных команд. Шансы как раз "Наполи" стать первым в сезоне, кто удержит лидерство за собой, выглядели весьма высокими. Зубастый новичок "Комо", правда, был иного мнения, но команда Антонио Конте в итоге свое дело сделала и уходит на перерыв на матчи сборных на вершине.

"Наполи" начал сезон проходом "Модены" из Серии Б в Кубке лишь в серии пенальти, 0:3 в лиге от "Вероны", резонансными заявлениями и жалобами Конте на руководство клуба. Но довольно быстро Антонио замолчал и приступил к работе. Результаты которой великолепны. В последних семи матчах лиги и Кубка, включая сегодняшний - шесть побед и ничья с общей разницей мячей 19:2.

"Комо" мог помешать сегодня. Он - новичок, но амбициозный, с Сеском Фабрегасом во главе. В предыдущих трех турах набрал семь очков и забил восемь мячей. В отличном стиле переиграв в гостях "Аталанту", упустив не менее красивую победу над "Болоньей" на 91-ой минуте. Но в тех трех турах он и пропустил шесть мячей, а с такой обороной против "Наполи" нечего делать.

Очень ранний гол позволил Конте играть в его любимую игру - отдать мяч, плотно защищаться и жалить на контратаках. Владел он мячом в матче в итоге лишь 41 процент времени, проиграл по ударам по воротам. Зато по ударам в створ победил со счетом 6:2.

Скотта МакТоминея Конте очень хвалил, заявляя, что умеет на поле все. Новичок уже забивал в Кубке, отдавал ассист в лиге. А теперь и забил в лиге. Уже на 25-ой секунде. Получив от Лукаку, технично приняв и технично пробив от стойки в ворота. Далее "Комо" огрызался. Большей частью ударами издали, но ведь один такой Паса попал в каркас ворот.

Гол гостей выглядел заслуженным. Еще и получился в раздевалку. Стрефецца перед линией штрафной пробил, мяч прошел между ногами Буонджорно, обманув Каприле и залетел.

Второй тайм "Наполи" также начал с гола. Оливера обыгрался с Лукаку и был сбит. Ромелу, не забивавший в трех предыдущих матчах во всех турнирах, реализовал пенальти и прервал эту серию. А далее удалось перекрыть "Комо" эффективнее, чем в первом тайме. Матч докатывался до конца в сопровождении прорыва Кварацхелии с не слишком сложным сейвом Аудеро.

В итоге даже был забит третий. Лукаку вывел Нереса один-на-один с Аудеро, и бразилец реализовал. Выходит, что "Комо" пропустил с начала сезона в лиге больше мячей после 75-ой минуты, чем любая другая команда - шесть. "Наполи" же - лучший по забитым мячам в такие минуты с пятью.

Конте яростно отбивался от вопросов о Скудетто, говоря о реконструкции, о стоянии ногами твердо на земле без полетов фантазии. Напоминал о провальном предыдущем сезоне, после которого сразу подняться высоко крайне сложно. Но с такими результатами все возможно. А симпатичный "Комо" должен научиться играть в обороне, если хочет переигрывать такие команды.