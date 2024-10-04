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Погба - о сокращении его дисквалификации: Наконец-то этот кошмар закончился

Италия

Поль вернется в свою команду быстрее, чем ожидалось

Погба - о сокращении его дисквалификации: Наконец-то этот кошмар закончился

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный полузащитник "Ювентуса" Поль Погба высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить его дисквалификацию.

"Наконец-то этот кошмар закончился. Я всегда заявлял, что никогда сознательно не нарушал антидопинговых правил, я играю честно и хочу поблагодарить Арбитражный суд, который выслушал мои объяснения.

Это был чрезвычайно тяжелый период в моей жизни, потому что все, над чем я так упорно работал, было поставлено на паузу.

Спасибо за всю любовь и поддержку. Не могу дождаться, когда вернусь на поле", - сказал игрок.

Добавим, что срок дисквалификации француза был сокращен с четырех лет до 18 месяцев.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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