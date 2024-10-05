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"Довбик будет забивать". Бывший форвард Аталанты – о развитии карьеры украинца
Экс-форвард Аталанты высказался об украинском форварде
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший форвард "Аталанты" Симоне Тирибокки поделился мнением по поводу игры украинского форварда Артема Довбика:
"Довбик более развит в физическом плане, чем был я. Но его гол левой ногой по диагонали (в ворота "Удинезе") похож на один из моих голов. Однако разница в физическом плане все же есть. Довбик будет забивать", — сказал нападающий.
Напомним, Довбик успел сыграть в семи матчах за "Рому", где отметился тремя голами и одной голевой передачей.
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Источник:Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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