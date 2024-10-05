"Довбик будет забивать". Бывший форвард Аталанты – о развитии карьеры украинца

Бывший форвард "Аталанты" Симоне Тирибокки поделился мнением по поводу игры украинского форварда Артема Довбика:

"Довбик более развит в физическом плане, чем был я. Но его гол левой ногой по диагонали (в ворота "Удинезе") похож на один из моих голов. Однако разница в физическом плане все же есть. Довбик будет забивать", — сказал нападающий.