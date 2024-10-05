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Ювентус не собирается возвращать Погба. Клубы Саудовской Аравии и MLS заинтересованы им

Италия

Ювентус не собирается возвращать Погба. Клубы Саудовской Аравии и MLS заинтересованы им

Ювентус не собирается возвращать Погба. Клубы Саудовской Аравии и MLS заинтересованы им

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера стало известно об уменьшении срока дисквалификации Поля Погба. Он может начать тренироваться с "Ювентусом" в январе, а играть – в марте.

Однако Николо Скира отмечает, что "бьянконерри" не рассчитывают на футболиста. Он не вернется играть за Юве.

Агенты игрока работают на трансферном рынке для поиска решений. Клубы из Сауловской Аравии и MLS уже контактировали по поводу возможного трансфера Поля.

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Текущий контракт Погба с туринцами истекает летом 2026 года.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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