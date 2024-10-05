Милан хочет усилить две позиции в зимнее трансферное окно

“Милан” планирует усилить две позиции во время следующего трансферного окна. Об этом сообщает Николо Скира.

Клуб хочет подписать нового полузащитника. Кроме этого, в планах есть трансфер запасного нападающего.

Прошлым летом "россонерри" подписали пятерых футболистов на сумму 71,7 млн ​​евро. Кроме этого арендовали у "Ромы" нападающего Абрахама.

Сейчас “Милан” идет на третьем месте в Серии А.