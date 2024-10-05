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Милан хочет усилить две позиции в зимнее трансферное окно

Италия

Центр поля и атаку

Милан хочет усилить две позиции в зимнее трансферное окно

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Милан” планирует усилить две позиции во время следующего трансферного окна. Об этом сообщает Николо Скира.

Клуб хочет подписать нового полузащитника. Кроме этого, в планах есть трансфер запасного нападающего.

Прошлым летом "россонерри" подписали пятерых футболистов на сумму 71,7 млн ​​евро. Кроме этого арендовали у "Ромы" нападающего Абрахама.

Сейчас “Милан” идет на третьем месте в Серии А.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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