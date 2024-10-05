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Милан хочет усилить две позиции в зимнее трансферное окно
Центр поля и атаку
Getty Images/Global Images Ukraine
“Милан” планирует усилить две позиции во время следующего трансферного окна. Об этом сообщает Николо Скира.
Клуб хочет подписать нового полузащитника. Кроме этого, в планах есть трансфер запасного нападающего.
Прошлым летом "россонерри" подписали пятерых футболистов на сумму 71,7 млн евро. Кроме этого арендовали у "Ромы" нападающего Абрахама.
Сейчас “Милан” идет на третьем месте в Серии А.
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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