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У руководства Ромы есть вопросы к новому тренеру уже после четырех матчей

Италия
Обновлено

Дело в неутешительных результатах

У руководства Ромы есть вопросы к новому тренеру уже после четырех матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У руководства "Ромы" возникли вопросы к тренеру Ивану Юричу, сообщает Corriere dello Sport.

По имеющейся информации, матч "Рома" - "Монца", который состоится 6 октября, может стать решающим для Ивана Юрича. В зависимости от результатов завтрашней игры руководство примет решение по сербскому тренеру.

Добавим, что Иван Юрич возглавил "Рому" в середине сентября после отставки Даниэле де Росси.

Напомним, что команда провела четыре игры во всех турнирах и одержала в них две победы. В последнем матче Лиги Европы "Рома" проиграла шведскому "Эльфсборгу" со счетом 0:1.

Читайте такжеЮрич - после 0:1 от Эльфсборга: Не согласен с тем, что Рома сыграла плохо. Мы многое делали хорошо
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Иван Юрич Рома
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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.10.2024 в 16:01
Если бы Довбик начал наконец-то играть а не куи валять на поле, и к тренеру не было бы претензий..
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
05.10.2024 в 16:01
Если бы Довбик начал наконец-то играть а не куи валять на поле, и к тренеру не было бы претензий..
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0
2
Matachorros (Chicago)
05.10.2024 в 15:44
А у нас вопрос к руководству, и нафик было увольнять Де Роси? Смысл вашей рокировки?
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