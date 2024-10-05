У руководства Ромы есть вопросы к новому тренеру уже после четырех матчей

У руководства "Ромы" возникли вопросы к тренеру Ивану Юричу, сообщает Corriere dello Sport.

По имеющейся информации, матч "Рома" - "Монца", который состоится 6 октября, может стать решающим для Ивана Юрича. В зависимости от результатов завтрашней игры руководство примет решение по сербскому тренеру.

Добавим, что Иван Юрич возглавил "Рому" в середине сентября после отставки Даниэле де Росси.

Напомним, что команда провела четыре игры во всех турнирах и одержала в них две победы. В последнем матче Лиги Европы "Рома" проиграла шведскому "Эльфсборгу" со счетом 0:1.