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У руководства Ромы есть вопросы к новому тренеру уже после четырех матчей
Дело в неутешительных результатах
Getty Images/Global Images Ukraine
У руководства "Ромы" возникли вопросы к тренеру Ивану Юричу, сообщает Corriere dello Sport.
По имеющейся информации, матч "Рома" - "Монца", который состоится 6 октября, может стать решающим для Ивана Юрича. В зависимости от результатов завтрашней игры руководство примет решение по сербскому тренеру.
Добавим, что Иван Юрич возглавил "Рому" в середине сентября после отставки Даниэле де Росси.
Напомним, что команда провела четыре игры во всех турнирах и одержала в них две победы. В последнем матче Лиги Европы "Рома" проиграла шведскому "Эльфсборгу" со счетом 0:1.
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