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Фонсека: Наполи является претендентом на победу в Серии А. У него есть преимущество, потому что не играет в еврокубках

Италия

Не такой насыщенный график

Фонсека: Наполи является претендентом на победу в Серии А. У него есть преимущество, потому что не играет в еврокубках

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" прокомментировал возможность "Наполи" стать чемпионом Италии в этом сезоне.

"Наполи - очень сильный кандидат на скудетто: у него есть преимущество в том, что он не попадает в еврокубки", - сказал португалец.

Также Фонсека добавил, что Мората сыграет в завтрашнем матче против "Фиорентины" в старте. А кроме этого ответил, почему пожилой новичок Страхиня Павлович в последних трех матчах практически не получил игрового времени.

"Важно иметь стабильность в защите, и я думаю, что пара Габбия-Томори сыграла отличные игры, и важно продолжать так", - добавил Фонсека.

Сейчас "Милан" занимает третье место в Серии А, уступая первому "Наполи" пять очков. Следующий матч подопечные Фонсеки сыграют шестого октября против "Фиорентины".

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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