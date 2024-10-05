Фонсека: Наполи является претендентом на победу в Серии А. У него есть преимущество, потому что не играет в еврокубках

Главный тренер "Милана" прокомментировал возможность "Наполи" стать чемпионом Италии в этом сезоне.

"Наполи - очень сильный кандидат на скудетто: у него есть преимущество в том, что он не попадает в еврокубки", - сказал португалец.

Также Фонсека добавил, что Мората сыграет в завтрашнем матче против "Фиорентины" в старте. А кроме этого ответил, почему пожилой новичок Страхиня Павлович в последних трех матчах практически не получил игрового времени.

"Важно иметь стабильность в защите, и я думаю, что пара Габбия-Томори сыграла отличные игры, и важно продолжать так", - добавил Фонсека.

Сейчас "Милан" занимает третье место в Серии А, уступая первому "Наполи" пять очков. Следующий матч подопечные Фонсеки сыграют шестого октября против "Фиорентины".