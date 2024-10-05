Серия А. Недавний лидер лиги останавливает падение

Серия А. Седьмой тур

Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Лечче" 1:0

Гол: Земура 75

"Удинезе": Окойе, Кабаселе, Бийол, Туре, Эхизибе (Х. Камара 67), Саррага (Атта 78), Карлстрем, Эккеленкамп, Земура (Абанква 90+4), Бреннер (Дэвис 46), Лукка (Браво 78)

"Лечче": Фальконе, Жилбер (Уден 79), Гашпар, Баширотто, Галло, Пьерре (Рафия 63), Рамадани (Моренте 79), Л. Кулибали, Ребич (Пьеротти 63), Крстович, Доргу

Предупреждения: Эхизибе 28, Камара 72 - Ребич 36, Баширотто 40

После четвертого тура "Удинезе" воглавил турнирную таблицу Серии А. Однако тут же начал падать, проиграв два матча подряд. И ладно еще "Интеру" со счетом 2:3, поборовшись и просто засыпая в эпизодах на первой минуте матча, в самой концовке первого тайма и начале второго. Но жутко кризисной "Роме" в одни ворота, со счетом 0:3?! А до этого пришлось совершать камбек против новичка "Пармы" с 0:2 на 3:2.

То есть подопечные Косты Руньяича пропускали слишком много в последнее время. И именно в этом требовалось улучшение прежде всего. Также тренер отмечал слишком частые поражения в единоборствах, постоянные потери мяча и неумение зацепиться за него. Сегодня во всем этом пришло улучшение. Да, за счет ухудшения яркости атаки, и да, всего лишь дома против "Лечче" из зоны вылета. Но падение остановлено.

При этом моменты также были. Фальконе отбивал удар Кабаселе. Тот же Кабаселе головой в упор замкнул угловой в стойку, а Земура таким же образом не попал. Хотя и гость Кулибали пробивал практически в упор, еще и ногой - Окойе вытащил. Во втором тайме как раз было гораздо тише, но именно тогда залетел штрафной удар Земуры над "стенкой" под перекладину. После чего гостям позволяли разве что бить издали неточно.

На данный момент "Удинезе" даже на втором месте, пусть и тур лишь начался. А "Лечче" остается в зоне вылета.