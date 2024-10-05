Экс-игрок Ромы: Довбик демонстрирует существенный рост. Он очень отставал

Бывший игрок "Ромы" Роберто Пруццо оценил игру Артема Довбика в первых матчах за римлян.

"Довбик демонстрирует существенный рост. Он очень отставал. Скажем так, он все еще акклиматизируется. Но пока что он - единственный из новичков, кто подает более чем позитивный сигнал", - сказал Пруццо.

Пруццо играл за "Рому" в период 1978-1988 годов. За это время он провел 240 матчей в Серии А, в которых забил 106 голов.