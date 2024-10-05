Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Ромы: Довбик демонстрирует существенный рост. Он очень отставал
Похвалил Артема
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Ромы" Роберто Пруццо оценил игру Артема Довбика в первых матчах за римлян.
"Довбик демонстрирует существенный рост. Он очень отставал. Скажем так, он все еще акклиматизируется. Но пока что он - единственный из новичков, кто подает более чем позитивный сигнал", - сказал Пруццо.
Пруццо играл за "Рому" в период 1978-1988 годов. За это время он провел 240 матчей в Серии А, в которых забил 106 голов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:www.tuttomercatoweb.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александрия упустила победу на 90+8, Верес обыграл Зарю. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ребров довызвал в сборную Украины игрока Александрии - источник
- УПЛ. Александрия – Рух 1:1. Безумная развязка в Александрии
- 38-летний Рамос может перейти в топ-клуб Серии А
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн