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Экс-игрок Ромы: Довбик демонстрирует существенный рост. Он очень отставал

Италия

Похвалил Артема

Экс-игрок Ромы: Довбик демонстрирует существенный рост. Он очень отставал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок "Ромы" Роберто Пруццо оценил игру Артема Довбика в первых матчах за римлян.

"Довбик демонстрирует существенный рост. Он очень отставал. Скажем так, он все еще акклиматизируется. Но пока что он - единственный из новичков, кто подает более чем позитивный сигнал", - сказал Пруццо.

Пруццо играл за "Рому" в период 1978-1988 годов. За это время он провел 240 матчей в Серии А, в которых забил 106 голов.

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Источник:
www.tuttomercatoweb.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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