Серия А. Интер - Торино 3:2. Чемпион вновь пропускает дважды, но вновь побеждает

Серия А. Седьмой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Торино" 3:2

Голы: М. Тюрам 25, 35, 60 - Сапата 36, Влашич 87 (пен.)

"Интер": Зоммер, Биссек (Павар 46), Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 82), Дармиан (Думфриз 68), Чалханоглу, Фраттези, Мхитарян (Зелински 77), Димарко, М. Тюрам (Тареми 68), Лаутаро Мартинес

"Торино": Милинкович-Савич, Валюкевич, Коко, Марипан, Лазаро (Войвода 62), С. Риччи (Влашич 84), Гинейтис (Илич 62), Линетти, Педерсен, Сапата (Карамо 84), Адамс (Мазина 32)

Предупреждения: Биссек 37 - Линетти 58, Валюкевич 90+2

Удаление: Марипан 20 (прямая красная)

Главный арбитр: Маттео Марченаро

Сегодня "Интер" пропустил два мяча в третьем матче лиги подряд. Также в четвертом матче лиги подряд пропустил мяч после 80-ой минуты. Данные, которые должны беспокоить. Еще и играя в численном большинстве с 20-ой минуты, не сумел снять вопросы по этому домашнему матчу до последних секунд. Тем не менее, две победы в лиге подряд (дважды 3:2) и три во всех турнирах - и можно говорить о выходе из кризиса, вызванного унылой ничьей в Монце и поражением в Миланском дерби.

"Торино" же сыграл третий матч лиги подряд со счетом 3:2. Но два последних были поражениями. А вместе с вылетом из Кубка Италии речь уже о трех поражениях подряд во всех турнирах. Начавшихся сразу после выхода на первое место в лиге. Давления лидерства, давления успеха "быки" не выдержали. Хотя сегодня очень хорошо поборолись. Даже владея мячом в матче всего 20 процентов времени и проиграв по ударам по воротам со счетом 7:29, они выглядели в игре.

Оба тренера перед матчем говорили много о характере и отношении к игре. И о проблемах в организации обороны. Последние, несомненно, остались. Но "Торино" реализовал максимум, то есть создал немного. А "Интер" долго не мог создать достаточно даже 11-ю против десяти. Так что даже оборонные порядки обеих команд могут считать, что улучшились. А характер, отношение к игре? Борьба вдесятером гостей, постоянное движение и давление хозяев. Здесь также наблюдался прогресс.

"Интер" сидел вокруг штрафной соперника с самого начала, даже в первые 20 минут в равных составах владея мячом 70 процентов времени. Но "Торино" отбивался отчаянно и организованно, выбивая мячи из штрафной и не позволяя опасных ударов. Как раз его игрок Риччи мощно пробивал издали, заставив Зоммера лететь за мячом. А Лазаро головой из вратарской не попал.

На 20-ой минуте Марипан в своем втором выходе в стартовом составе в Серии А в карьере в совсем необязательной ситуации въехал в ногу Тюраму и после вмешательства ВАР был удален. Вскоре центральный защитник Бастони повторным навесом слева при розыгрыше углового нашел голову Тюрама. Еще один центрдеф Ачерби уже с игры, также слева, также нашел голову Маркуса. Но сразу же Биссек плохо прервал длинный заброс, Гинейтис вывел Сапату на вратаря, а тот забил.

Чемпион продолжал давить. Лаутаро головой чуть не попал, как и Чалханоглу издали, Милинкович-Савич отбил удар низом Димарко. Но в целом "Торино" держался и не сказать, чтобы особо много позволял. Даже начал выбираться в атаку вновь. И тогда получил третий гол. Вновь Бастони слева, Лаутаро замыкает головой, Милинкович-Савич отбивает этот далеко не самый сильный удар плохо, и Тюрам неуклюжим добиванием делает хет-трик. Свой первый в карьере в лигах Топ-5.

Далее игра успокоилась, и "Интер" удовлетворялся владением мячом. Один удар Тареми в упор Милинкович-Савич вытащил. В концовке все же "быки" пошли в атаку (несмотря на тяжелую травму Сапаты) и заработали пенальти, когда Чалханоглу стукнул по ноге центральному защитнику Мазине. Счет стал 2:3 и туринцы попробовали сравнять. Но уже создать ничего не смогли, а Милинкович-Савич двойным сейвом спас их от гола.

"Интер" выигрывает пятый очный матч подряд, но пропускает впервые в этих пяти, выигрывает десятый очный из 11-ти последних при одной ничьей, шестой очный подряд дома. Прерывает серию "Торино" из трех гостевых матчей в лиге против всех без поражений. Остается без поражений на "Джузеппе Меацца" во всех турнирах в 2024-ом году, кроме от соседей из "Милана". Выходит на второе место. Тюрам выходит на семь мячей в сезоне в лиге. Но еще нужно сильно улучшить оборону.

"Торино" оборону также явно нужно серьезно улучшать. В целом он начал падение, которое нужно срочно останавливать. Но конкретно сегодня трудно предъявлять ему претензии. Из-за игры вдесятером с 20-ой минуты. Учитывая это удаление, он даже отыграл очень хорошо. А в турнирной таблице ныне шестой.