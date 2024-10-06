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Монца – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Уже решающий матч для Юрича?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянские СМИ накануне этого матча написали, что руководство "Ромы" всерьез рассматривает возможность увольнения Ивана Юрича и возвращения Даниэле Де Росси.
В клубе настоящий беспорядок и атмосфера просто катастрофическая. В таких условиях играть на поле и добывать результат невероятно трудно. Но Довбику и компании нужно очень постараться.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.
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Серия А. 7-й тур.
6 октября. 19:00. Монце. "Бриантео"
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Италия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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