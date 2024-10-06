Монца – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Итальянские СМИ накануне этого матча написали, что руководство "Ромы" всерьез рассматривает возможность увольнения Ивана Юрича и возвращения Даниэле Де Росси.

В клубе настоящий беспорядок и атмосфера просто катастрофическая. В таких условиях играть на поле и добывать результат невероятно трудно. Но Довбику и компании нужно очень постараться.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.

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Серия А. 7-й тур.

6 октября. 19:00. Монце. "Бриантео"

Главный судья: Федерико Ла Пенна (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

Трансляция матча В эфире Трансляцая матча "Монца" — "Рома" Смотреть трансляцию

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