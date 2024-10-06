  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Монца – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монца – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Уже решающий матч для Юрича?

Монца – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянские СМИ накануне этого матча написали, что руководство "Ромы" всерьез рассматривает возможность увольнения Ивана Юрича и возвращения Даниэле Де Росси.

В клубе настоящий беспорядок и атмосфера просто катастрофическая. В таких условиях играть на поле и добывать результат невероятно трудно. Но Довбику и компании нужно очень постараться.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.

Favbet
4.05
3.35
2.07
Узнать больше

Серия А. 7-й тур.

6 октября. 19:00. Монце. "Бриантео"

Главный судья: Федерико Ла Пенна (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляцая матча "Монца" — "Рома"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Дженоа хочет покинуть тренера Малиновского. Клуб уверен, что команда выйдет из кризиса
yellow-arrow
Фиорентина - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.10.2024
yellow-arrow
Нет защиты, но есть Тюрам. Интер — Торино 3:2. Видео голов и обзор матча
Серия А Чемпионат Италии Артем Довбик Рома ВК Монца (Италия) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости