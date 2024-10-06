  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дженоа хочет покинуть тренера Малиновского. Клуб уверен, что команда выйдет из кризиса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дженоа хочет покинуть тренера Малиновского. Клуб уверен, что команда выйдет из кризиса

Италия

В настоящее время она находится в зоне вылета

Дженоа хочет покинуть тренера Малиновского. Клуб уверен, что команда выйдет из кризиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Дженоа" хочет сохранить Альберто Джилардино в должности главного тренера команды. Об этом сообщает Николо Скира.

Клуб уверен, что выйдет из кризиса именно вместе с этим специалистом во главе команды.

За стартовые семь туров генуэзцы набрали пять очков. В настоящее время они находятся на 18 месте в Серии А – в зоне вылета.

Следующий матч "Дженоа" проведет против "Болоньи дома 19 октября".

Напомним, что украинец Руслан Малиновский представляет именно “Дженоа”. Недавно он получил тяжелую травму колена, из-за которой пропустит следующие несколько месяцев.

По теме
yellow-arrow
Монца – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Фиорентина - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.10.2024
yellow-arrow
Нет защиты, но есть Тюрам. Интер — Торино 3:2. Видео голов и обзор матча
Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости