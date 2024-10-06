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Дженоа хочет покинуть тренера Малиновского. Клуб уверен, что команда выйдет из кризиса
В настоящее время она находится в зоне вылета
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Дженоа" хочет сохранить Альберто Джилардино в должности главного тренера команды. Об этом сообщает Николо Скира.
Клуб уверен, что выйдет из кризиса именно вместе с этим специалистом во главе команды.
За стартовые семь туров генуэзцы набрали пять очков. В настоящее время они находятся на 18 месте в Серии А – в зоне вылета.
Следующий матч "Дженоа" проведет против "Болоньи дома 19 октября".
Напомним, что украинец Руслан Малиновский представляет именно “Дженоа”. Недавно он получил тяжелую травму колена, из-за которой пропустит следующие несколько месяцев.
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