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Спортдир Ювентуса - о Погба: Нам нужно время, чтобы принять решение

Италия

Спортдир Ювентуса поделился своим мнением относительно будущего Поля Погба

Спортдир Ювентуса - о Погба: Нам нужно время, чтобы принять решение

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли объяснил позицию клуба относительно ситуации с Полем Погба на фоне последних новостей о его возвращении на поле.

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"Мы примем решение уже после официального заявления от Спортивного арбитражного суда (CAS)", — отмечает Джунтоли. "Он (Погба) всегда был замечательным игроком, но он выбыл надолго... Давайте подождем и посмотрим, что произойдет дальше".

Напомним, что ранее возникали слухи о том, что "Ювентус" захочет разорвать контракт з 31-летним французским полузащитником, несмотря на решение касательно выигранной апеляции.

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Источник:
FootItalia.com
Опубликовал: Андрей Журба
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