Спортдир Ювентуса - о Погба: Нам нужно время, чтобы принять решение

Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли объяснил позицию клуба относительно ситуации с Полем Погба на фоне последних новостей о его возвращении на поле.



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"Мы примем решение уже после официального заявления от Спортивного арбитражного суда (CAS)", — отмечает Джунтоли. "Он (Погба) всегда был замечательным игроком, но он выбыл надолго... Давайте подождем и посмотрим, что произойдет дальше".



Напомним, что ранее возникали слухи о том, что "Ювентус" захочет разорвать контракт з 31-летним французским полузащитником, несмотря на решение касательно выигранной апеляции.