Серия А. Ювентус упускает победу дома над аутсайдером в концовке

Серия А. Седьмой тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Кальяри" 1:1

Голы: Влахович 15 (пен.) - Марин 88 (пен.)

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона (Данило 70), Калулу, Гатти, Камбиазо, Локателли (МакКенни 62), К. Тюрам (Луис 62), Консейсау, Коопмейнерс (Фаджоли 46), Мбангула (Йилдиз 77), Влахович

"Кальяри": Скуффет, Дзаппа, Мина, Луперто, Оберт, Макумбу (Марин 65), Адопо (Дейола 77), Зортеа (Мутандва 76), Виола (Гаэтано 57), Ауджелло (Лувумбо 57), Пикколи

Предупреждения: К. Тюрам 33, Савона 56, Консейсау 75, Камбиазо 84 - Мина 88, Дейола 90+7

Удаление: Консейсау 89 (вторая желтая)

Главный арбитр: Ливио Маринелли

"Ювентус" в лиге в этом сезоне не понять. Три победы со счетом 3:0, но и три ничьи со счетом 0:0, два дубля Душана Влаховича, но и четыре унылых, отрицательных матча Душана Влаховича. В Лиге Чемпионов у него все ровнее - две победы, по три забитых мяча в каждом матче. Причем блестящий камбек в Лейпциге в среду с 1:2 на 3:2 вдесятером. Опять же, с дублем Влаховича. Но на Серию А такого пыла, такого характера не хватило.

Сегодня на "Алльянц Стадиум" приехал "Кальяри". Команда, выигравшая два своих предыдущих матча, но 1:0 над командой из Серии Б в Кубке и 3:2 над новичком Серии А в лиге, причем в лиге над "Пармой" - благодаря голу на 87-ой минуте. А до этого получившая дома в лиге от "Эмполи" 0:2, от "Наполи" - 0:4, проигравшая в лиге в гостях "Лечче". Одним словом - аутсайдер. И вот такого соперника "Юве" не удалось переиграть.

Кто виноват? Сам фаворит. Он выиграл матч по ударам по воротам со счетом 21:9, по ударам в створ - 9:2, по владению мячом - 74:26. Играл с первых минут агрессивно, интенсивно. Держал игру постоянно под своим контролем. Прервал серию из четырех первых таймов в лиге без забитых. Но забил лишь один. А затем и привез пенальти, из-за чего на 88-ой минуте пропустил свой первый гол в сезоне в Серии А. Лузерская потеря очков.

Агрессивное начало принесло удар правого защитника Савоны, отбитый Скуффетом, а также пенальти с удара головой Гатти с подачи углового, задевшего выставленные пальцы Луперто. Праздновали игроки с футболкой столпа своей обороны Бремера, выбывшего надолго из-за тяжелой травмы.

"Кальяри" чуть не пропустил второй, когда потерял мяч, но Коопмейнерс пробил выше, Скуффет отбил удар Консейсау, еще один удар Коопмейнерса в ближнем углу. Хотя и "Кальяри" огрызался, организовывал контратаки. Из-за чего Тьяго Мотта в флеш-интервью в перерыве заявил, что его команде нужно пресекать эти контратаки, в целом поднять темп и вообще отыграть во втором тайме лучше, чем в первом.

Во втором тайме Влахович замкнул прострел неточно, Фаджоли слета пробил неточно, Скуффет отбил удар Консейсау в ближнем углу. Как и удар слета Влаховича в центр. Скуффет отбил удар Луиса низом плохо, и Влахович был обязан добить прямо перед ним, но непонятно как не попал в створ. И за это фаворит поплатился, когда Пикколи отпустил мяч, но все же успел к нему первым и получил по ноге от Луиса.

Далее Консейсау прорвался в штрафную, упал, симулируя фол, и получил вторую желтую карточку. Марин пробил немного выше, удар Оберта отбила стойка ворот "Ювентуса", тот же Оберт уже у своих ворот заблокировал МакКенни, а штрафной Фаджоли попал в стойку. Что счет не изменило.

Совсем необязательная потеря очков "Ювентуса". Влахович не реализует, с игры никто не забивает, ударов в створ ворот соперника в целом много, но рабочие для Скуффета, Луис привозит пенальти во втором матче во всех турнирах подряд, состоялся первый пропущенный в лиге, Консейсау удален с поля. Потому "Юве" и третий с тремя очками отставания от первого места. А "Кальяри" теперь в одном очке над зоной вылета.