Серия А. Камбек и четвертая победа подряд Лацио, домашняя ничья и лишь одна победа в сезоне Болоньи

Серия А. Седьмой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Эмполи" 2:1

Голы: Дзакканьи 45+2, Педро 84 - Эспозито 9

Нереализованный пенальти: Кастельянос 51 (вратарь)

"Лацио": Проведель, Лаццари (Марушич 38), Хила, А. Романьоли, Тавареш (Лука Пеллегрини 86), Гендузи, Ровелла, Исаксен (Педро 78), Диа (Кастровилли 86), Дзакканьи (Нослин 86), Кастельянос

"Эмполи": Васкес, Гогличидзе, Исмаили, Вити, Гьяси, Фаццини (Хендерсон 65), Грасси, Анжорин (Эконг 65), Пеццелла (Какаче 53), Эспозито (Де Шильо 82), Сольбаккен (Коломбо 82)

Предупреждения: Ровелла 45+4, Кастельянос 53 - Пеццелла 29, Фаццини 31, Гьяси 78, Грасси 82

Далеко не всегда выступления итальянских команд в Еврокубках синхронизируются с их выступлениями в лиге. Но как раз у "Лацио" это начало синхронизироваться. Правда, в Лиге Европы он выглядит гораздо более убедительным, легким на подъем. Потому и добыл там 3:0 над киевским "Динамо" и 4:1 над "Ниццей". А в Серии А с первого тура не побеждал с разницей более одного мяча. Но хотя бы сегодня впервые в сезоне оформил две победы в Серии А подряд. А во всех турнирах уже получаются четыре подряд.

"Эмполи" был сложным соперником. Впервые в своей истории он не проиграл в первых шести турах сезона в Серии А. Кроме него и "Ювентуса", никто не прошел эти туры без поражений. Еще и пропустили тосканцы лишь два мяча. Так что их ожесточенное сопротивление ожидалось. Тем более, что рано открыли счет, заставив "Лацио" пропустить до десятой минуты уже пятый мяч в сезоне. Заставив его пропустить в девятом матче лиги подряд. Но "орлы" и забили в 14-ом подряд. И вырвали победу в концовке.

Навес Пеццеллы слева застал на выходе Проведеля врасплох. Вратарь потерял равновесие и просто наблюдал за ударом головой Эспозито. Заставали врасплох и Васкеса, штрафным ударом Исаксена и мощным ударом Кастельяноса, но первый удар не попал, а второй Девис в итоге перевел через перекладину. И в целом "Эмполи" в первом тайме защищался организованно, несмотря на владение мячом лишь 38 процентов времени. Хотя все же пропустил в раздевалку. Тавареш промчал слева и навесил на голову Дзакканьи.

Пятый ассист Тавареша в сезоне в лиге. Левого защитника.

Второй тайм начался пенальти Пеццеллы на Диа. Однако Кастельянос пробил по центру, и Васкес отбил ногой, добивание же Тати головой не попало. После чего давление хозяев было стерильным, а темп игры - низким. Вновь гости оборонялись организованно и вроде бы спокойно. И они вновь пропустили в концовке. Кастельянос отдал вразрез, Педро, вышедший на замену, промчал и с острого угла попал от перекладины в ворота. А далее Кастельянос не сумел переиграть Васкеса, "Эмполи" же ничего не создал.

"Лацио" выходит на четвертое место, в равенстве очков с "Ювентусом" и в трех позади первого. А "Эмполи" опускается на девятое.

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Болонья. "Ренато Даль"Ара"

"Болонья" - "Парма" 0:0

"Болонья": Равалья, Холм, Беукема, Эрлич, Ликояннис (Миранда 78), Фройлер, Эбишер (Фаббиан 46), Моро (Урбански 62), Орсолини (Илинг-Джуниор 46), Кастро, Ндой (Карлссон 78)

"Парма": Сузуки, В. Кулибали, Дельпрато, Балог, Валери, Эрнани (Шарпентье 72), Бернабе (Кейта 89), Ман (Д. Камара 89), Сом, Канчелльери (Хайно 55), Бонни (Михайла 72)

Предупреждения: Урбански 84

Удаление: В. Кулибали 52 (прямая красная)

"Болонья" также подтверждает свои результаты в Еврокубках. 0:0 с "Шахтером", когда много не реализовала и чуть не проиграла, 0:2 от "Ливерпуля", когда играла прилично, достойно, но не забила и уступила. Сегодня также вышло 0:0, причем дома против новичка лиги, еще и игравшего вдесятером с 52-ой минуты. Таким образом, "россоблу" остаются с одной победой в девяти матчах в сезоне во всех турнирах. И с шестью ничьими.

"Парма" в первом туре не проиграла "Фиорентине", во втором переиграла "Милан", но с тех пор упускала очки в дикой манере. Обычно - с удалением. Сегодня ее игрок был удален в четвертый раз в пяти последних матчах лиги. Из-за чего она упустила три очка против "Наполи", одно - против "Удинезе". Но как раз против "Лечче", несмотря на это, вернулась с 0:2 на 2:2 в добавленное время. А здесь не пропустила и не проиграла. Уже прогресс.

Началось все с удара Орсолини с рикошетом в перекладину. Но продолжилось отчаянными блокировками и сейвом вратаря на Бонни в разных атаках, а Кастро чуть не попал головой. В целом же к 52-ой минуте "Парма" вела по ударам по воротам, а по ударам в створ счет был 1:0 в пользу "Болоньи".

Правда, после удара высоковато поднятой ногой Кулибали и исправления ВАР желтой карточки на красную "Болонья" владела мячом 84 процента времени, а по ударам по воротам победила со счетом 12:3. Вратарь гостей Сузуки переводил мощный удар Кастро над перекладиной, Карлссон с рикошетом бил в сантиметрах от перекладины. Но на этом примерно все. "Болонья" даже в численном большинстве создала мало.

На 89-ой минуте игрок "Пармы" Михайла еще и прорвался в контратаку и мощно пробивал - Равалья вытащил.

"Болонья" на 12-ом месте, "Парма" - на 15-ом, и разница между участником Лиги Чемпионом и новичком Серии А - всего два очка.