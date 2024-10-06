Серия А. Монца - Рома 1:1. Хватит ли гола Довбика для спасения его тренера?

Серия А. Седьмой тур

Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

"Монца" - "Рома" 1:1

Голы: Мота 70 - Довбик 61

"Монца": Пицциньякко, Иццо, Мари, А. Карбони, Перейра (Д'Амброзио 73), Бондо, Пессина, Бьянко (Мота 63), Кирьякопулос, Мальдини (Капрари 89), Джурич

"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Анхелиньо (Эрмосо 71), Челик (Бальданци 86), Кристанте, М. Коне, Эль-Шаарави (Залевски 20), Суле (Писилли 71), Лоренцо Пеллегрини (Шомуродов 86), Довбик

Предупреждения: Кирьякопулос 60, Д'Амброзио 90+2 - Суле 26

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

В Монце сегодня решалась судьба двух главных тренеров. Иван Юрич приехал всего на пятый матч во главе "Ромы" во всех турнирах, а уже говорили, что в случае неудачи его могут уволить и даже вернуть Даниэле Де Росси. Алессандро Неста во главе "Монцы" с начала сезона и опустил крепкого середняка на последнее место в лиге, довел его серию без побед в лиге до 15-ти матчей. Уже до 16-ти.

Что означает ничья в такой встрече? Кто будет уволен? Юрич, Неста, оба, или все же обоим могут дать шанс? По созданным моментам "Рома" наиграла на победу. По статистике - также. 15:3 по ударам по воротам, 66:34 по владению мячом. Но по ударам в створ счет всего 4:3, и в целом римляне обычно действовали медленно, шаблонно, на невысоком уровне. По духу игры они не должны были побеждать.

Неста закрывал команду на базе, заявляя, что игроки сами этого просили. Призывал отдать на поле все силы и подать сигнал, что "мы все еще живы". Его команда отдала и подала. Юрич же заявил, что провальный вояж к "Эльфсборгу" в Лиге Европы (0:1) вовсе не был плохим по качеству игры, а наоборот, команда доминировала, много создала, мало позволяла. Возможно, такие слова усыпили команду.

Далеко не впервые в сезоне "Рома" владела мячом с огромными процентами. Но большей частью в неопасных зонах, лениво перекатывая его. Даже странно, что все же создавала. Далеко не впервые Артем Довбик был оторван от других игроков, действовал слишком высоко, не получая поддержки. Уже в дебюте, когда он сместился назад - пробил из-за пределов штрафной, но попал в защитника.

Кое-что команды все же создали. Коне издали попал в стойку, Довбик добил, но три четверти одной из его ног были в офсайде. Даниэлю Мальдини, вызванному в сборную, сбросили под удар с полулета метров с 13-ти, который Свилар отбил. Пеллегрини издали чуть не попал, Коне бил из штрафной - Пицциньякко вытащил, Мальдини оставил пяткой Пессине перед Свиларом, но тот не пробил.

Также Пеллегрини получил пас вразрез и вышел на угол вратарской. Защитник мешал, вратарь выскочил на него, логично было бы отдать левее Довбику, который был перед пустыми воротами, но Лоренцо пробил в падении, и мяч от защитника и пальцев вратаря ушел на угловой.

Второй тайм "Монца" начала активнее, больше с мячом, выше в атаке. За что и поплатилась. Три паса вразрез прошли на Довбика. Первый Артем переправил пяткой в штрафную, но Пеллегрини пробил в центр. Второй сам взял с собой в штрафную, но закручивал в "девятку" неточно. А в третьем прошел справа налево мимо троих защитников и из центра штрафной пробил в падении на противоходе.

"Монцу" такой гол привел в растерянность, и давить она не спешила. Тем хуже для "Ромы", что сравняла с первого опасного момента. Мальдини отдал левее, центральный защитник Карбони прострелил, Мота на грани офсайда замкнул в упор. Как отреагировал Юрич - заменил атакующего полузащитника Суле на опорника Писилли. И способного сыграть латераля Анхелиньо на чистого защитника Эрмосо.

Довбик еще успел получить пас вразрез, уже по левой стороне, в штрафной отдал назад. Тогда Коне закрутил метров с 12-ти неточно. Юрич еще успел бросить в бой атакующего полузащитника вместо защитника и форварда вместо атакующего полузащитника. Стык в штрафной "Монцы" мог и привести к пенальти. Но ВАР не вмешался. А длинный пас на Довбика прервал на дальнем выходе Пицциньякко.

"Рома" не побеждает уже в седьмом гостевом матче лиги подряд, в том числе четыре ничьи подряд. Не побеждает в девятом гостевом во всех турнирах. Пропускает в пятом из шести последних матчей во всех турнирах. После первого матча каденции Юрича против "Удинезе" и одного тайма против "Атлетик" Бильбао она вернулась к своей унылой игре. Потому и девятая в лиге с двумя победами в семи турах.

Довбик - один из наименее виновных во всем этом. Он забил в третьем из четырех последних матчей в лиге, четвертом из шести во всех турнирах. Хотя и коснулся мяча в этом матче лишь 27 раз, девять из них - в штрафной площадке соперника. Гораздо больше, чем кто-либо другой на поле. Отдал лишь 14 передач, но из них 12 точных. Отдал три паса под удар. Выиграл пять из девяти единоборств.

Может, это прозвучит жестко, но эта команда не достойна его.