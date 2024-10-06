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Погба и Ювентус вскоре начнут важные переговоры
Инсайд от Фабрицио Романо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, "Ювентус" и полузащитник Поль Погба вскоре начнут переговоры о расторжении контракта. Нынешнее соглашение рассчитано до середины 2026-го года.
Клуб не рассчитывает на игрока, который сейчас дисквалифицирован. Сам Погба тоже считает, что новый старт будет лучшим решением для его карьеры.
Напомним, срок дисквалификации француза, связанный с нарушением антидопинговых правил, был сокращен с 4-х лет до 18 месяцев после поданной апелляции стороной игрока в Спортивный арбитражный суд (CAS). В январе он может начать тренироваться с клубом, в марте - играть.
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