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Серия А. Фиорентина - Милан 2:1. Три незабитых пенальти и другие сумасшествия
Fiorentina
Серия А. Седьмой тур
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Милан" 2:1
Голы: Адли 35, Гудмундссон 73 - Пулишич 60
Нереализованные пенальти: Кен 22 (вратарь) - Эрнандес 45+1 (вратарь), Абрахам 56 (вратарь)
"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс, Катальди (Ричардсон 77), Адли (Куаме 77), Кольпани (Кайоде 90+2), Гудмундссон (Бираги 77), Бове, Кен
"Милан": Маньян, Рояль, Габбия, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе 82), Леау (Окафор 73), Мората, Абрахам
Предупреждения: Додо 8 - Томори 24, Мората 43, Рейндерс 72
Главный арбитр: Лука Пайретто
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