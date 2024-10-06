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Серия А. Фиорентина - Милан 2:1. Три незабитых пенальти и другие сумасшествия

Италия
Серия А. Фиорентина - Милан 2:1. Три незабитых пенальти и другие сумасшествия

Fiorentina

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Седьмой тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Милан" 2:1

Голы: Адли 35, Гудмундссон 73 - Пулишич 60

Нереализованные пенальти: Кен 22 (вратарь) - Эрнандес 45+1 (вратарь), Абрахам 56 (вратарь)

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс, Катальди (Ричардсон 77), Адли (Куаме 77), Кольпани (Кайоде 90+2), Гудмундссон (Бираги 77), Бове, Кен

"Милан": Маньян, Рояль, Габбия, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе 82), Леау (Окафор 73), Мората, Абрахам

Предупреждения: Додо 8 - Томори 24, Мората 43, Рейндерс 72

Главный арбитр: Лука Пайретто

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