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Бенефис де Хеа. Фиорентина - Милан 2:1. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" минимально обыграла "Милан" в матче Серии А.
В течение два встречи двумя отбитыми пенальти отметился голкипер "фиалок" Давид де Хеа, и на один 11-метровый также успешно среагирововал страж ворот "россонери" Майк Меньян.
После 7-и туров "Фиорентина" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, "Милан" - 6-е.
Серия А. Седьмой тур
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Милан" 2:1
Голы: Адли 35, Гудмундссон 73 - Пулишич 60
Нереализованные пенальти: Кин 22 (вратарь) - Эрнандес 45+1 (вратарь), Абрахам 56 (вратарь)
Удаление: Эрнандес 90+5 (прямая красная)
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