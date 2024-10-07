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Бенефис де Хеа. Фиорентина - Милан 2:1. Видео голов и обзор матча

Италия

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Бенефис де Хеа. Фиорентина - Милан 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фиорентина" минимально обыграла "Милан" в матче Серии А.

В течение два встречи двумя отбитыми пенальти отметился голкипер "фиалок" Давид де Хеа, и на один 11-метровый также успешно среагирововал страж ворот "россонери" Майк Меньян.

После 7-и туров "Фиорентина" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, "Милан" - 6-е.

Серия А. Седьмой тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Милан" 2:1

Голы: Адли 35, Гудмундссон 73 - Пулишич 60

Нереализованные пенальти: Кин 22 (вратарь) - Эрнандес 45+1 (вратарь), Абрахам 56 (вратарь)
Удаление: Эрнандес 90+5 (прямая красная)

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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