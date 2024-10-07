Фонсека: Это не футбол, когда пенальти назначают за малейшее касание. Не хочу участвовать в этом цирке

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека раскритиковал судейство после поражения от "Фиорентины" (1:2) в матче Серии А.

Напомним, в течение встречи арбитр поставил три пенальти. Два - в ворота "Фиорентины", один - в ворота "Милана". Все 11-метровые реализованы в конечном итоге не были реализованы.

"Я, как любитель футбола, не хочу участвовать в этом цирке. Сейчас пенальти назначают за все подряд - и в нашу пользу, и против нас. Это не футбол, когда пенальти назначают за малейшее касание. Я не хочу в это ввязываться.

Думаю, что мы хорошо играли с нынешей схемой (4-2-4 - прим.), не то чтобы "Фиорентина" создала так много моментов. Чего нам не хватало, так это агрессивности. В первом тайме мы слишком легко допустили пропущенный гол из-за вбрасывания аута, а второй гол после длинного заброса. Я сказал своим игрокам, что дело не в тактике, а в том, что мы не были агрессивны в обороне и атаке.

Когда не удается реализовать два пенальти, сложно выиграть матч, сколько бы моментов ты ни создал. Мне показалось, что недостаточно качественными были и навесы", - сказал Фонсека в интервью DAZN.