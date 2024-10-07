Наставник Фиорентины: Де Хеа все еще монстр. Это игрок мирового уровня

Главный тренер "Фиорентину" оценил игру своей команды после победы над "Миланом" (2:1), а также высказался о голкипере Давиде де Хеа, отбившим в этом матче два пенальти "россонери".

"Я всегда говорю команде, что они должны атаковать и защищаться вместе, что они и сделали сегодня, проявив мужество, мастерство и самопожертвование, потому что сложно противостоять "Милану", который создал проблемы для "Интера" и "Байера" из Леверкузена.

Де Хеа? Поверьте мне, он все еще монстр. Это игрок мирового уровня.

Мы понимаем, почему он чемпион, настоящий чемпион. Мы должны благодарить его каждый день, он вратарь высшего класса и образец для подражания", - сказал Палладино.