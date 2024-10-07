Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации для Поля Погба. Известны планы игрока

Официальное заявление Спортивного арбитражного суда (CAS) подтверждает, что срок дисквалификации Полю Погба сокращен с 4 лет до 18 месяцев.

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Как и сообщалось ранее, Погба может начать тренироваться с января и играть в официальных матчах с марта 2025 года. Согласно информации от Фабрицио Романо, "Ювентус" и Поль Погба теперь начнут переговоры о расторжении контракта. Скоро он станет свободным агентом, слухи подтверждены.

Напомним, что ранее Погба подал успешную апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Сейчас 32-летний француз и его агенты будут работать над поиском нового клуба.