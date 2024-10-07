Тьяго Мотта о результате игры с Кальяри: Мы вместе выигрываем, вместе играем вничью и, в конце концов, вместе проигрываем

В воскресенье "Ювентус" дома потерял победу над "Кальяри" и завершил этот поединок со счетом 1:1. Это был первый пропущенный мяч туринцев в этом чемпионате, однако для них это уже четвертая ничья в семи матчах Серии А. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "старой синьоры" не скрывал своего недовольства игрой и результатом матч с "красно-синими".

"Есть игры, которые тебя раздражают, сегодняшняя - одна из тех, которая меня злит, потому что я убежден, что мы способны на большее: мы должны переварить эту ничью и двигаться дальше. У нас было много моментов в первом тайме: после того как повели в счете, мы должны были держать равновесие и лучше атаковать, чтобы завершить игру, однако этого не сделали, после чего они забили. Вы должны быть точными и хладнокровными, чтобы завершить игру, вместо этого сегодня мы оставили ее открытой; это то, что мы должны улучшить, потому что в будущем будут другие подобные моменты. Сегодня мы делали почти все хорошо, "Кальяри" постепенно вернул себе уверенность и сравнял счет. Их гол - это сумма многих других ситуаций, в которых должны были положить игру на лопатки и спокойно доиграть до победы, а вместо этого мы сами себе создали проблемы. Мы вместе выигрываем, вместе играем вничью и, в конце концов, вместе проигрываем: нет индивидуальных ошибок, все игроки пользуются моим полным доверием", - заявил Тьяго Мотта.

Добавим, что после семи туров "Ювентус" с 13 очками занимает третье место в чемпионате. Следующий матч туринцы сыграют 19 октября дома против "Лацио".