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Капитан Торино вылетел до конца сезона из-за ужасной травмы
Один за одним
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Торино" Дуван Сапата не смог самостоятельно покинуть поле в матче седьмого тура Серии А против "Интера" (2:3).
Позднее туринский клуб опубликовал медицинское заключение, в котором говорится, что 33-летний колумбиец получил травму крестообразной связки, медиального и латерального мениска, из-за чего он пропустит остаток сезона.
Этим летом Сапата стал капитаном "Торино". В текущем сезоне Дуван отличился 4 забитыми мячами в 9 матчах.
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Источник:Torino
Опубликовал: Александр Бураков
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