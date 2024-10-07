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Капитан Торино вылетел до конца сезона из-за ужасной травмы

Италия

Один за одним

Капитан Торино вылетел до конца сезона из-за ужасной травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Торино" Дуван Сапата не смог самостоятельно покинуть поле в матче седьмого тура Серии А против "Интера" (2:3).

Позднее туринский клуб опубликовал медицинское заключение, в котором говорится, что 33-летний колумбиец получил травму крестообразной связки, медиального и латерального мениска, из-за чего он пропустит остаток сезона.

Этим летом Сапата стал капитаном "Торино". В текущем сезоне Дуван отличился 4 забитыми мячами в 9 матчах.

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Источник:
Torino
Опубликовал: Александр Бураков
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