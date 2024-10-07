Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Балотелли на пороге возвращения в Серию А: Торино готов подписать скандального форварда
Все из-за травмы Дувана Сапаты
Getty Images/Global Images Ukraine
"Торино" ведет переговоры с 34-летним Марио Балотелли. Об этом сообщает издание La Stampa.
Причиной интереса к форварду стала тяжелая травма основного нападающего "быков" Дувана Сапаты. Колумбиец рискует пропустить оставшуюся часть сезона, и "Торино" срочно ищет ему замену.
Добавим, что последним клубом в карьере Марио был ФК "Адана Демирспор". По окончании сезона 2023/24 он стал свободным агентом.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:La Stampa
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В возрасте 73 лет умер легендарный нидерландский футболист
- Челси поздравил Мудрика с преодолением знаменательной отметки
- В Реале не обеспокоены болезнью Лунина. Источник назвал причину
- Аталанта для Шахтера, Хоффенхайм и Кривбасс для Динамо. Расписание футбола на 30 сентября – 6 октября
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн