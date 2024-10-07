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Балотелли на пороге возвращения в Серию А: Торино готов подписать скандального форварда

Италия

Все из-за травмы Дувана Сапаты

Балотелли на пороге возвращения в Серию А: Торино готов подписать скандального форварда

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Торино" ведет переговоры с 34-летним Марио Балотелли. Об этом сообщает издание La Stampa.

Причиной интереса к форварду стала тяжелая травма основного нападающего "быков" Дувана Сапаты. Колумбиец рискует пропустить оставшуюся часть сезона, и "Торино" срочно ищет ему замену.

Добавим, что последним клубом в карьере Марио был ФК "Адана Демирспор". По окончании сезона 2023/24 он стал свободным агентом.

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Марио Балотелли Торино Дуван Сапата
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Источник:
La Stampa
Опубликовал: Екатерина Власова
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