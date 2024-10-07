Балотелли на пороге возвращения в Серию А: Торино готов подписать скандального форварда

"Торино" ведет переговоры с 34-летним Марио Балотелли. Об этом сообщает издание La Stampa.

Причиной интереса к форварду стала тяжелая травма основного нападающего "быков" Дувана Сапаты. Колумбиец рискует пропустить оставшуюся часть сезона, и "Торино" срочно ищет ему замену.

Добавим, что последним клубом в карьере Марио был ФК "Адана Демирспор". По окончании сезона 2023/24 он стал свободным агентом.