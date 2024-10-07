Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи начал активные переговоры о продлении контракта с Кварацхелией
Переговоры продолжаются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" начал активные переговоры о продлении контракта с Хвичей Кварацхелией.
По данным Football Italia, "Наполи" готов предложить своему игроку новый долгосрочный контракт с повышенной зарплатой. Но в новое соглашение может быть включен пункт о выкупе, который позволит игроку перейти в другой клуб при определенных условиях.
Напомним, на счету Кварацхелии 3 гола и 2 результативные передачи в семи матчах чемпионата Италии.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В возрасте 73 лет умер легендарный нидерландский футболист
- Сборная Украины в ближайших матчах Лиги наций будет играть в форме нового производителя
- Челси поздравил Мудрика с преодолением знаменательной отметки
- У Довбика самые высокие оценки за матч в составе обеих команд
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн