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Рома может вернуть Де Росси, – Corriere dello Sport

Италия

Хорват сменил легенду волков три недели назад

Рома может вернуть Де Росси, – Corriere dello Sport

Getty Images/Global Images Ukraine

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После фиаско в Лиге Европы и ничьей с "Монцой" на хорватского специалиста обрушилась критика.

Читайте такжеВ Роме объяснили увольнение Де Росси

Руководство может серьезно задуматься над уходом Юрича. Не исключается даже вариант с возвращением Де Росси. 49-летний специалист заявил, что в коллективе изначально был шок после увольнения Даниеле, но "впоследствии ребята начали стараться во благо "Ромы".

"Джаллоросси" под руководством Юрича набрали 7 очков в трех турах Серии А, а Лиге Европы "капитолини" заработали всего 1 балл в двух матчах. 20 октября столичный клуб будет принимать "Интер".

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Источник:
Сorriere Dello Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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