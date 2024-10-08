Игрока Комо дисквалифицировали за расистские оскорбления в адрес нападающего Вулверхэмптона

Марко Курто из "Комо" получил 10-матчевую дисквалификацию от ФИФА, пять из которых будут приостановлены, за расистские оскорбления в адрес форварда "Вулверхэмптона" Хван Хи Чхана во время предсезонного товарищеского матча. Инцидент произошел во второй половине игры в Марбелье в июле, когда партнер Хвана по команде Даниэл Поденсе был удален за удар, произошедший после этого. "Волки" пожаловались в Итальянскую футбольную ассоциацию и УЕФА, которая заявила, что не может ничего поделать, поскольку это был матч не под эгидой УЕФА. Но в дело вмешалась Корейская футбольная ассоциация, поскольку Хван - игрок сборной Южной Кореи и сообщила об инциденте в ФИФА.

"Игрок Марко Курто был признан виновным за дискриминационное поведение и наказан дисквалификацией на 10 матчей. Проведение половины из этих матчей приостановлено на испытательный срок в два года, а игрок обязан выполнять общественные работы и пройти обучение и тренировки с организацией, утвержденной ФИФА", - цитирует заявление представителя ФИФА BBC.

"Отстранение игрока посылает четкий сигнал о том, что расизм и дискриминационное поведение не будут терпимыми ни в футболе, ни в обществе. Этот результат подчеркивает приверженность ФИФА к обеспечению того, чтобы серьезные действия имели значимые последствия. "Волки" всегда будут решительно выступать против расизма и дискриминации в любой форме, и мы остаемся полностью преданными созданию среды, в которой каждый чувствует себя уважаемым и включенным", - заявил директор футбольных операций и администрации "Вулверхэмптона" Мэтт Уайлд.

Добавим, что 25-летний итальянский защитник Марко Курто присоединился к "Чезене" из Серии В на правах аренды на сезон спустя неделю после скандала в матче с "волками".