Спаллетти относительно нареканий игроков на календарь: Как по мне, мы не играем слишком много и должны иметь смелость дать возможность играть всем

Этот сезон изрядно приковал внимание футбольного сообщества заявлениями игроков о возможной забастовке матчей из-за чрезмерного количества игр в календаре. Кроме того, уже немалая когорта футболистов по разным причинам получают травмы и выбывают из игры от нескольких месяцев до конца сезона. Впрочем, не все разделяют мнение о тяжелом календаре. Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти не считает, что существует проблема с чрезмерным количеством матчей, и что клубы, в которых есть 25 игроков, не привлекают всех футболистов.

"Есть команды, которые менее хорошо оснащены, и это можно было бы обсудить. Но есть и другие с 25 игроками, которые могут играть чаще. Выступления всегда заканчиваются одним и тем же, то есть говорят, что запасные игроки не сыграли так же хорошо, как игроки основного состава. Мы не должны создавать себе алиби. В "Интере", "Ювентусе" или "Милане" есть игроки, которые могут сыграть больше игр. Как по мне, мы не играем слишком много и должны иметь смелость дать играть всем, давая возможность расти тем, кого считают запасными, молодым", - заявил Спаллетти.

Добавим, что с критикой календаря ранее высказывались Сон Хын Мин, Орельен Чуамени, Алисон Беккер, Родри, Бернарду Силва, Пеп Гвардиола, Карло Анчелотти, Тьерри Анри и другие.