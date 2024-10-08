Наполи достоин лидерства. Итоги седьмого тура Серии А

Наполи - Комо 3:1 Эллас Верона - Венеция 2:1 Фиорентина - Милан 2:1 Лацио - Эмполи 2:1 Ювентус - Кальяри 1:1 Интер - Торино 3:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Болонья - Парма 0:0 Монца - Рома 1:1 Удинезе - Лечче 1:0

Седьмой тур Серии А ожидался более сложным для грандов, чем шестой. Ведь вернулись матчи Еврокубков посреди недели. Причем на этот раз впервые в сезоне в один мидуик состоялись матчи основного раунда всех трех Еврокубков. И тур действительно получился сложным. Из трех главных грандов победил лишь "Интер", причем весьма непросто. Также "Рома" и "Болонья" не победили аутсайдеров.

Тем легче гранду, который не играет в Еврокубках. "Наполи" победил и стал первой командой в сезоне, находившейся на первом месте в Серии А более одного тура. На месте, отлично знакомом Антонио Конте. Еще и возглавляет лигу два тура подряд.

"Наполи"

Конте постоянно огрызается на вопросы о Скудетто, говорит, что вначале нужно привести команду в порядок после ужасного предыдущего сезона. Но она уже выглядит в порядке. Неожиданно, что так быстро, и сам Конте признает, что не ожидал такого быстрого прогресса и три месяца тому не верил, что команда будет в таком состоянии. Но результаты налицо. Пять побед и ничья в шести последних турах лиги с общей разницей мячей 19:2.

В предыдущем своем гостевом матче "Комо" совершенно по игре переиграл "Аталанту", в позапрошлом домашнем выносил "Болонью" 70 минут. Не проигрывал в трех матчах подряд. В Неаполе также играл прилично после пропущенного на 25-ой секунде, даже доминировал. 1:1 после первого тайма был справедливым результатом. Но в начале второго "Наполи" вновь повел в счете и тогда уже засушил игру герметично, а в концовке забил еще.

Владели "везувиани' мячом в матче в итоге лишь 41 процент времени, проиграли по ударам по воротам. Но их эффективность на очень высоком уровне. Они еще и лучшие в лиге по забитым мячам после 75-ой минуты с пятью.

Работает тактическая схема 4-3-3, на которую Конте перешел еще против "Ювентуса". Главное изменение в этой схеме - Скотт МакТоминей - забил свой первый гол за клуб, поключившись в штрафную и технично приняв мяч. Главная константа этого тренера при любой схеме - Ромелу Лукаку - с голом (пусть и с пенальти), двумя классными ассистами из глубины поля с разворотом и умным пасом и с пасом Оливере, заработавшему пенальти.

"Не знаю, заслуживает ли этот "Наполи" на данный момент быть первым. Если бы мне кто-либо сказал три месяца назад, что мы сейчас будем первыми, я бы не поверил. Мы должны были работать тяжело в каждом матче, в том числе и в этом против команды в, возможно, лучшей форме в лиге", - сказал Конте после матча.

"Я очень рад реакции команды после сложной концовки первого тайма. Мы начали матч хорошо, забили, но затем отдали "Комо" пространство и не могли противостоять их дриблингу и ударам, проиграли много единоборств. Затем во втором тайме мы изменили вещи тактически, и они уже были не в игре. Такой второй тайм очень радует".

"Мы растем в плане умения играть в разных стилях, играть в футбол, но и пачкать руки, когда нужно. Это замечательно".

"Ювентус" и "Интер"

Конте сомневается, что в нынешнем состоянии "Наполи" достоин возглавлять лигу. А кто тогда достоин? Не "Ювентус". Он еще не проигрывал с начала сезона и в седьмом туре пропустил свой первый гол в сезоне в лиге. Но ничьих у него в Серии А больше, чем побед. Домашняя ничья против аутсайдера "Кальяри" вообще не к месту. Еще и с привезенным пенальти на 88-ой минуте, а до этого забитым лишь с пенальти. Еще и с удалением за симуляцию.

"Юве" выиграл матч по ударам по воротам со счетом 21:9, по ударам в створ - 9:2, по владению мячом - 74:26. Но не сказать, чтобы создал много убойных моментов. Лишь одно добивание в упор Душана Влаховича должно было завершаться голом. А так вратарь соперника Скуффет отбивал уверенно.

Промах серба, привезенный пенальти Дугласа Луиса во втором матче подряд, еще и в такие минуты, вторая желтая карточка Консейсау за попытку нарисовать пенальти - Топ-команда такого себе не позволяет. Не хватило физических и ментальных сил после блестящего и неимоверно трудного камбека вдесятером в Лейпциге в Лиге Чемпионов в среду? Да. Но не хватило также опыта и класса.

Тьяго Мотта заявил, что его команда просто владела мячом после раннего гола вместо того, чтобы продолжать атаковать, что не смогла "убить" игру, оставив "Кальяри" пространство для возвращения, и всегда было ощущение, что соперник может вернуться. Он признал, что команда сделала абсолютно все в этом матче, положительное и отрицательное. А это нехороший знак.

Достоин ли "Интер"? Он выиграл второй матч в лиге подряд. Но вновь со счетом 3:2. В третий раз подряд и в четвертый в сезоне пропустил в матче Серии А два мяча. В четвертом матче лиги подряд пропустил после 80-ой минуты. При том, что на этот раз играл с 20-ой минуты против десятерых соперников, в матче владел мячом 80 времени и выиграл по ударам по воротам со счетом 29:7.

В целом его девять пропущенных в семи турах лиги - столько же, сколько во всем первом круге предыдущего сезона, то есть в 19-ти матчах!

Симоне Индзаги любит, когда его центральные защитники подключаются в атаку и ассистируют. Но на этот раз сразу двое - Бастони и Ачерби - сделали это, а на такое невозможно рассчитывать в каждом матче. Бастони также подключился в третьем голе. Невозможно рассчитывать и на хет-трик Маркуса Тюрама, его первый в карьере в лигах Топ-5 и второй в целом. Еще и на два его гола головой в одном матче.

Индзаги очень доволен отношением подопечных к игре, их настроем в последних трех матчах лиги и Лиги Чемпионов, реакцией на поражение в Миланском дерби, считает, что по созданным моментам матч против "Торино" должен был завершиться с большим преимуществом его команды в счете. Но признает, что команда платит за каждую ошибку и обязана быстро улучшить оборону.

"Фиорентина" - "Милан"

"Милан" уж точно не заслуживает первого места. Хотя казалось, что выздоравливает и скоро может заслужить. Но разгромные домашние победы над "Венецией" и "Лечче" и победа в дерби голом на 89-ой минуте оказались слишком обнадеживающими. Искажающими реальность. За пределами "Сан Сиро" "россонери" в нынешнем сезоне остаются без побед - с ничьей и тремя поражениями во всех турнирах.

Матч против "Фиорентины" был сумасшедшим и совершенно неуправляемым. Такой тренеры не любят, поскольку не контролируют. В таком случае винить нужно тренера проигравшей команды. Тем более, что она же более статусная. И тем более, что она не реализовала два пенальти.

Причем ни один из 11-метровых не пробивал Кристиан Пулишич, избранный пенальтист команды. Как оказалось, игроки на поле приняли решение изменить это. Но Паулу Фонсека после матча заявил, что не знает, почему изменили и что это должен был быть и будет Пулишич. Почему тогда не был? Кто управляет командой?

В целом в этом матче было очень много нюансов и событий. Но если попытаться систематизировать - нужно отметить, что заработала новая тактическая схема с Раффаэле Палладино. Он ушел от 3-4-2-1 к 4-2-3-1 и набрал семь очков в трех матчах лиги после трех очков в четырех. А Фонсека уже менял схему с 4-2-3-1 на 4-4-2, добыл с ней две победы в лиге подряд, но теперь проиграл. Теперь вновь менять?

В личном плане ужасный матч провел Тео Эрнандес. В свой День Рождения, с капитанской повязкой, он привез пенальти, не реализовал пенальти, вроде бы частично исправился ассистом, но в итоге был удален с поля. А блестящий матч провел Давид Де Хеа. Он стал первым в Серии А с 2016-го года, кто отбил два пенальти в одном матче, совершил еще несколько сложных сейвов с игры и даже отдал предголевой пас к победному голу.

Фонсека назвал пенальти "цирком". "Сейчас все - пенальти. Это не футбол". Причиной же поражения, кроме нереализованных 11-метровых, назвал отсутствие агрессии его команды и в обороне, и в атаке. В частности, в слишком легких пропущенных с аута и длинного паса. А Палладино говорил о смелости, качестве, жертвенности и солидности своих игроков.

"Лацио" и "Аталанта"

Две статусные команды приближаются к лидерам. "Лацио" одержал уже вторую победу в лиге подряд и четвертую во всех турнирах. Правда, в Лиге Европы он побеждает разгромами, а в Серии А вымучивает. В последней болезни вроде пропущенных в первые десять минут (уже в пятом матче в сезоне) и пропущенных (девятый матч с ними в лиге подряд) вообще не излечены. Но три очка дают за любую победу.

Удалось забить в 14-ом матче лиги подряд. Удалось победить "Эмполи", еще не проигрывавшего с начала сезона. Камбеком, победным голом замены ветерана Педро на 84-ой минуте. Пусть и на фоне стерильного доминирования и недостатка опасных моментов. Марко Барони говорил больше о голоде, настрое и сплоченности игроков, чем об игре. Хотя еще остался доволен хорошей обороной.

"Аталанта" подряд в лиге еще не побеждала и впервые в сезоне связала две победы подряд во всех турнирах. Зато обе разгромные. После "Шахтера" она разнесла и "Дженоа". Реабилитировавшись за провал в предыдущем домашнем матче от "Комо". Правда, ныне ей повезло с соперником, поскольку генуэзцы с начала сентября в худшей форме в лиге. И даже против них в первом тайме удалось забить лишь однажды. Но во втором прорвало.

Отмечаем Матео Ретеги с хет-триком. В целом в сезоне в лиге он с семью голами - столько же, сколько за весь предыдущий сезон как раз в "Дженоа".

Джан Пьеро Гасперини лишь боится, что перерыв на матчи сборных собьет порыв его команды.

"Рома" и "Болонья"

Матчи "Ромы" и "Болоньи" без побед даже не удивили. Первая одержала две победы в лиге подряд, но психоз не отпускает ее. Настолько, что говорили о возможном увольнении Ивана Юрича в случае неудачи в Монце. Да, всего после трех матчей лиги на посту. А вторая до сих пор не может найти себя и осталась с одной победой в сезоне во всех турнирах. В девяти матчах.

Юрич живет в какой-то сказке. Даже после поражения от "Эльфсборга" в Лиге Европы и после ничьей против последней команды Серии А он говорит, что его команда играет хорошо, постоянно доминирует, много создает, относится к игре отлично и лишь не реализовывает. Выступление в Монце он назвал "замечательным", говоря, что смотрит в будущее с сильной уверенностью в себе.

"Рома" и вправду доминировала, создавала, но почти все ее моменты выглядели чуть ли не случайными на фоне медленной унылой игры. Да еще и несколько раз грубо ошиблась в обороне. И в целом в матче против последней команды лиги никаких отмазок быть не должно. Нужно просто побеждать.

"Волки" не побеждают уже в седьмом гостевом матче лиги подряд, в том числе четыре ничьи подряд. Не побеждают в девятом гостевом во всех турнирах. Пропускают в пятом из шести последних матчей во всех турнирах.

"Болонья" не смогла переиграть новичка и аутсайдера, попавшего в очень слабый период. Дома, еще и играя в численном большинстве с 52-ой минуты и владея мячом после удаления игрока "Пармы" 84 процента времени. Учитывая обстоятельства, создала мало. Особенно - до удаления, когда попала в створ ворот соперника лишь однажды.

Винченцо Итальяно считает, что его команда играет правильно, как следует, и не хватает лишь последних метров, последнего паса, последнего удара. Объясняя это физической усталостью после игры в Лиге Чемпионов.

"Удинезе", недавний лидер лиги, остановил падение, пусть и в унылой игре дома против "Лечче". Пусть и забил штрафным ударом. Еще и не пропустил, что после восьми пропущенных в трех предыдущих матчах лиги - большой прогресс. "Верона" также остановила падение победой над наивной "Венецией". Та открыла счет на второй минуте, но сразу же пропустила, а в концовке пропустила из-за автогола вратаря.

Лучший игрок тура - Ромелу Лукаку ("Наполи"). Двое других игроков сделали хет-трик, но плеймейкерская игра бельгийца великолепна

Прорыв тура - "Аталанта". Бергамцы начали сезон?

Разочарование тура - "Ювентус". Лузерский набор дома в матче против аутсайдера

Лучший вратарь тура - Давид Де Хеа ("Фиорентина"). Блестящая игра

Лучший тренер тура - Антонио Конте ("Наполи"). Команда по его образу и подобию

1 "Наполи" 7 5 1 1 14-5 16 2 "Интер" 7 4 2 1 16-9 14 3 "Ювентус" 7 3 4 0 10-1 13 4 "Лацио" 7 4 1 2 14-11 13 5 "Удинезе" 7 4 1 2 10-10 13 6 "Милан" 7 3 2 2 15-9 11 7 "Торино" 7 3 2 2 12-11 11 8 "Аталанта" 7 3 1 3 16-13 10 9 Рома 7 2 4 1 8-5 10 10 "Эмполи" 7 2 4 1 6-4 10 11 "Фиорентина" 7 2 4 1 9-8 10 12 Верона 7 3 0 4 12-12 9 13 "Болонья" 7 1 5 1 7-9 8 14 Комо 7 2 2 3 10-14 8 15 "Парма" 7 1 3 3 10-12 6 16 "Кальяри" 7 1 3 3 5-11 6 17 Лечче 7 1 2 4 3-12 5 18 "Дженоа" 7 1 2 4 5-15 5 19 Монца 7 0 4 3 5-9 4 20 Венеция 7 1 1 5 5-12 4

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