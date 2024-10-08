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Игрок Ювентуса близок к подписанию нового контракта с клубом

Италия

Ключевой игрок команды подпишет новый долгосрочный контракт

Игрок Ювентуса близок к подписанию нового контракта с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

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В "Ювентусе" хотят продлить контракт с одним из ключевых игроков. Клуб завершает уточнение последних деталей, чтобы заключить новое 5-летнее соглашение с 26-летним защитником Федерико Гатти.

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Согласно информации от Фабрицио Романо, повышение зарплаты игрока является важной частью нового соглашения, детали которого пока что согласовываются между клубом и стороной игрока.

Напомним, что в этом сезоне Федерико Гатти выходил на поле в 7 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. Новый тренер "Юве" Тьяго Мотта выбрал итальянца вице-капитаном команды после бразильца Данило.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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