Ведущий защитник Милана пропустит два матча Серии А

Защитник "Милана" Тео Эрнандес дисквалифицирован на два поединка в рамках Серии А. Об этом сообщается на официальном сайте итальянской лиги.

Данное решение объясняется "неоднократной критикой в адрес арбитра в крайне возбуждённом состоянии" в течение матча против "Фиорентины" в седьмом туре чемпионата.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По информации Gazzetta, за свои действия Тео также получил штраф и от своего клуба. Его сумма не называется.

Таким образом, Эрнандес не поможет "Милану" в следующих играх с "Удинезе" и "Болоньей" в Серии А.