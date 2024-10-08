Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ведущий защитник Милана пропустит два матча Серии А
Неприятная потеря перед важными играми
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Милана" Тео Эрнандес дисквалифицирован на два поединка в рамках Серии А. Об этом сообщается на официальном сайте итальянской лиги.
Данное решение объясняется "неоднократной критикой в адрес арбитра в крайне возбуждённом состоянии" в течение матча против "Фиорентины" в седьмом туре чемпионата.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По информации Gazzetta, за свои действия Тео также получил штраф и от своего клуба. Его сумма не называется.
Таким образом, Эрнандес не поможет "Милану" в следующих играх с "Удинезе" и "Болоньей" в Серии А.
Популярное сейчас
- Довбик - маяк и бульдог Ромы, не поддерживающей его. Наши за границей. Италия
- “У тебя месяц. Не понимаешь, губернатор объяснит": инсайдер рассказал, как и для чего Шевченко сменил главу областной ассоциации
- Григорчук остался без работы, рецидив Ярмоленко, Дидык не сыграет за молодежку. Главные новости за 7 октября
- Конкурент Артема Довбика подпишет новый контракт с Ромой
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine