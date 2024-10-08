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Ведущий защитник Милана пропустит два матча Серии А

Италия

Неприятная потеря перед важными играми

Ведущий защитник Милана пропустит два матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Милана" Тео Эрнандес дисквалифицирован на два поединка в рамках Серии А. Об этом сообщается на официальном сайте итальянской лиги.

Данное решение объясняется "неоднократной критикой в адрес арбитра в крайне возбуждённом состоянии" в течение матча против "Фиорентины" в седьмом туре чемпионата.

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По информации Gazzetta, за свои действия Тео также получил штраф и от своего клуба. Его сумма не называется.

Таким образом, Эрнандес не поможет "Милану" в следующих играх с "Удинезе" и "Болоньей" в Серии А.

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Серия А дисквалификация Милан Тео Эрнандес
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Источник:
Serie A
Опубликовал: Александр Бураков
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