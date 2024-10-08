Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой защитник Ювентуса успешно перенес операцию
Об этом сообщила пресс-служба клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский защитник "Ювентуса" Глейсон Бремер успешно перенес операцию на колене.
"Хирургическое вмешательство, которое было проведено в частном госпитале Жана Мермоза в Лионе доктором Соннери-Котте в присутствии медицинского директора "Ювентуса" Луки Стефанини, прошло успешно. Игрок начнет тренироваться уже в ближайшее время", - говорится в заявлении "Ювентуса“.
Напомним, что Бремер порвал переднюю крестообразную связку в матче с "Лейпцигом" (3:2) в Лиге чемпионов.
Читайте такжеПогба и Ювентус вскоре начнут важные переговоры
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Утверждены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины
- Харрис сделала заявление относительно переговоров с Путиным
- “У тебя месяц. Не понимаешь, губернатор объяснит": инсайдер рассказал, как и для чего Шевченко сменил главу областной ассоциации
- У Довбика самые высокие оценки за матч в составе обеих команд
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн