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Ключевой защитник Ювентуса успешно перенес операцию

Италия

Об этом сообщила пресс-служба клуба

Ключевой защитник Ювентуса успешно перенес операцию

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильский защитник "Ювентуса" Глейсон Бремер успешно перенес операцию на колене.

"Хирургическое вмешательство, которое было проведено в частном госпитале Жана Мермоза в Лионе доктором Соннери-Котте в присутствии медицинского директора "Ювентуса" Луки Стефанини, прошло успешно. Игрок начнет тренироваться уже в ближайшее время", - говорится в заявлении "Ювентуса“.

Напомним, что Бремер порвал переднюю крестообразную связку в матче с "Лейпцигом" (3:2) в Лиге чемпионов.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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