  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Индзаги - о Скудетто: Интеру выиграть вновь сложнее
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Индзаги - о Скудетто: Интеру выиграть вновь сложнее

Италия

Симоне поделился своими мыслями

Индзаги - о Скудетто: Интеру выиграть вновь сложнее

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги подтвердил, что борьба за Скудетто в этом сезоне будет сложной.

"Мы это знали. Многие команды подписали усиление и хотят посоревноваться с Интером за титул. Мы увидели, что легких игр не бывает. Все они сложные, и мы всегда будем стараться выложиться на все 100%.

Трудно выиграть, но выиграть снова еще сложнее", - сказал тренер.

Сейчас "Интер" занимает второе место в турнирной таблице Серии А, имея 14 баллов. Подопечные Индзаги отстают от лидера ("Наполи") на два очка.

Читайте такжеНаполи достоин лидерства. Итоги седьмого тура Серии А
По теме
yellow-arrow
Ключевой защитник Ювентуса успешно перенес операцию
yellow-arrow
Ведущий защитник Милана пропустит два матча Серии А
yellow-arrow
Игрок Ювентуса близок к подписанию нового контракта с клубом
Интер (Милан) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости