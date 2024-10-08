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Индзаги - о Скудетто: Интеру выиграть вновь сложнее
Симоне поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги подтвердил, что борьба за Скудетто в этом сезоне будет сложной.
"Мы это знали. Многие команды подписали усиление и хотят посоревноваться с Интером за титул. Мы увидели, что легких игр не бывает. Все они сложные, и мы всегда будем стараться выложиться на все 100%.
Трудно выиграть, но выиграть снова еще сложнее", - сказал тренер.
Сейчас "Интер" занимает второе место в турнирной таблице Серии А, имея 14 баллов. Подопечные Индзаги отстают от лидера ("Наполи") на два очка.
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