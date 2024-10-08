Индзаги - о Скудетто: Интеру выиграть вновь сложнее

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги подтвердил, что борьба за Скудетто в этом сезоне будет сложной.

"Мы это знали. Многие команды подписали усиление и хотят посоревноваться с Интером за титул. Мы увидели, что легких игр не бывает. Все они сложные, и мы всегда будем стараться выложиться на все 100%.

Трудно выиграть, но выиграть снова еще сложнее", - сказал тренер.